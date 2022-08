I genitori vanno in vacanza e lasciano il figlio alla nonna, che per giocare al bingo si scorda il nipote in macchina. Salvato dopo più di un’ora dalla sicurezza, esce dalla vettura spaventato e assonnato.

È accaduto ad un bambino di 8 anni, dimenticato all’interno di un’auto per diverso tempo, mentre la nonna, che lo aveva in custodia era andata a giocare al bingo.

Per fortuna, la storia si è conclusa per il meglio, dato che gli addetti alla sicurezza del locale si sono accorti della presenza del piccolo nella vettura e lo hanno soccorso, grazie anche all’intervento dei carabinieri.

“Solo per pochi minuti” poi la nonna si scorda di lui. Salvato dai carabinieri

L’anziana, dipendente dal gioco d’azzardo, malgrado avesse assicurato si genitori del bimbo di tenerlo d’occhio si è comunque recata nella sala, lasciando il nipotino da solo in macchina e congedandosi da lui verso le 21:30 avrebbe detto “Solo per pochi minuti”.

Il giovanissimo avrebbe atteso più di un’ora chiuso nell’abitacolo, nel sedile posteriore, prima che qualcuno lo soccorresse.

La sicurezza, capendo la gravità della situazione, sarebbe subito entrata in azione. Sarebbe corsa dentro e avrebbe lanciato più di un appello, che però la nonna presa dal gioco neanche avrebbe ascoltato.

L’arrivo del 112 e il salvataggio del bambino

Così è stato allertato il 112; le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno distolto la donna dalle sue attività ludiche. Il bambino è stato, quindi estratto dalla macchina, in buona salute, ma spaventato e molto assonnato. Da sempre le dimenticanze dei minori nelle auto rappresentano per la cronaca italiana una delle pagine più buie. Spesso, infatti, sono addirittura i neonati ad essere lasciati soli, in estate in auto completamente chiuse; in queste circostanze le temperature si fanno elevatissime e sono causa di malesseri più o meno gravi, che portano al ricovero del piccolo malcapitato.

Riguardo all’accaduto verranno presto informati anche i genitori, ancora estranei ai fatti, che erano appena partiti per le ferie, sicuri di aver lasciato il loro figlio con una persona fidata. Per fortuna una brutta storia con un lieto fine