Primark, costano pochissimo e puoi “usarle con tutto”: migliaia di clienti stanno intasando i punti vendita

Primark, la nota azienda specializzata nella vendita di abbigliamento, ha lanciato un prodotto che sta facendo impazzire i clienti.

Primark è probabilmente una delle aziende più famose del mondo. La nota catena è nata nel 1969 in Irlanda ed infatti il primo negozio fu aperto a Dublino. Stando ai dati, in tutto il mondo ci sono al momento più di 300 store: anche in Italia ci sono diversi punti vendita ed entro la fine dell’anno ne apriranno altri.

Primark opera nel campo d’abbigliamento low cost, proponendo prodotti alla moda a prezzi piuttosto contenuti. Nonostante gli aumenti rivelati qualche mese fa, i prezzi sono decisamente più bassi rispetto alla concorrenza.

Il noto marchio riesce sempre a stupire tutti i suoi clienti, lanciando sul mercato novità assolute e nuovi capi meravigliosi.

Primark ha annunciato l’aumento dei prezzi

Come ormai tutti sanno, a causa della pandemia di coronavirus e della Guerra tra Russia e Ucraina, l’inflazione è alle stelle.

Tutti stanno facendo i conti con l’aumento dei prezzi: gli italiani hanno dovuto fare i conti, ad esempio, con la problematica legata al caro bollette.

Anche Primark ha avuto diverse complicazioni in questi mesi così difficili per il mondo intero e ha annunciato un aumento dei prezzi dei propri prodotti.

Il gruppo britannico, secondo quanto annunciato dalla casa madre Associated British Food, applicherà degli aumenti selettivi su una parte dei capi destinati alla collezione autunno-inverno.

Nonostante ciò, l’azienda ha lanciato sul mercato un prodotto che sta facendo impazzire tutti i clienti: vediamo insieme di cosa si tratta.

Primark, costano pochissimo e puoi usarle contro tutto: clienti al settimo cielo

Sulla pagina ufficiale di Primark, è stato pubblicato un video che ha velocemente mandato in visibilio tutti i clienti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Primark (@primark)

Nel filmato vengono mostrate delle borse molto belle e particolari: verde, nero, oro e blu sono le colorazioni svelate nel post.

“qual è il tuo colore preferito? Appena 9/11/14 dollari nei punti vendita”

Questo il grande annuncio riportato in didascalia. Il post, in pochissimo tempo, ha collezionato 27mila visualizzazioni e numerosi commenti.