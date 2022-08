Maldive: impiego da sogno, ben retribuito, vitto e alloggio gratis da ottobre. Ecco come candidarsi

Volete trascorrere l’estate alle Maldive, essere pagati, fare un lavoro piacevole e avere vitto e alloggio gratis? Allora leggete questo articolo e scoprite come fare.

“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno della tua vita”, così diceva Confucio. E non c’è nulla di più vero. Se poi aggiungiamo un panorama da sogno, un buono stipendio, vitto e alloggio gratis. Che altro desiderare? Nulla. Se si è pronti a lasciare l’Italia per un anno e vivere un’esperienza unica lontani dal caos delle città e dalla vita frenetica del nostro Paese.

Una vista senza eguali, un mare da cartolina e un resort a 5 stelle nel quale vivere venendo retribuiti. Insomma, cosa state aspettando? Dovete solo mandare la candidatura! Ma ecco di cosa si tratta.

“Un sogno assoluto”

Il Soneva Fushi è alla ricerca di un amante della lettura che ricopra la posizione di ”libraio a piedi nudi”. Questo appare nell’annuncio.

Il requisito richiesti è un’ottima conoscenza della lingua inglese. Il contratto partirebbe da ottobre e avrebbe la durata di un anno. Si tratta dell’ultima posizione rimasta aperta e per candidarsi c’è tempo fino a lunedì.

Il resort è un vero paradiso terrestre, infatti la struttura si trova su un atollo riconosciuto dall’Unesco come «Riserva della Biosfera».

Chi ha già ricoperto questo ruolo ha solo parole di elogio per un’esperienza simile. Aimée Johnson, che ha ricoperto la posizione nel 2019, ha detto:

«Essere il libraio a piedi nudi era un sogno assoluto. Ho avuto modo di incontrare persone fantastiche, lavorare con libri incredibili e vivere su una splendida isola di lusso».

Entusiasta anche la 27enne Georgie Polhill, da poco rientrata in Inghilterra che ha raccontato al ”The Guardian” di essere ritornata in Inghilterra come una persona diversa, imparando una cultura nuova e trovando degli amici che porterà con sé per tutta la vita.

“Come candidarsi”

La figura ricercata deve occuparsi della gestione della libreria in pieno stile Robinson Crusoe, a disposizione dei vacanzieri.

Lo stipendio è di 750 dollari comprensivi di vitto e alloggio e per alloggio si intende una villa del resort, che arriva a costare fino a 30 mila dollari a notte.

Per candidarsi basta inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica barefoot@ultimatelibrary.co.uk, allegando il cv, una lettera di presentazione e una recensione di 150 parole di un libro letto di recente. Oltre a conoscere bene l’inglese bisogna anche avere esperienza pregressa in vendita di libri, essere in grado di organizzare lezioni di scrittura creativa, biblioterapia, workshop e conferenze, amare la lettura ed essere esperti di letteratura.

Inoltre, il libraio a piedi nudi dovrà anche aggiornare gli account del progetto, la cui prima edizione risale al 2018.