L’ex gieffina Serena Garitta che fine ha fatto? “Perché sono sparita dalla tv”

Il suo debutto in tv nel 2004 dove ha vinto anche la finale del ”GF” diventando per anni icona di bellezza e femminilità allo stato puro. Che fine ha fatto?

Forse sono in molti a ricordarsela esplosiva e chiacchierona, un vulcano di idee e solarità allo stato puro. Ma anche bellissima, “gatta morta” l’ha definita la stampa scandalistica all’ora, eppure oggi Serena Garitta, 44 anni, ha nettamente cambiato vita e messo la testa a posto.

È fidanzata con il tennista Nicolò Ancona, di 10 anni più giovane di lei ma è un aspetto che non ha mai assolutamente intaccato la stabilità della coppia, tanto che i due hanno avuto anche un figlio, Renzo, di nove anni.

I due sono stati separati per otto mesi per poi dare una seconda chance alla loro storia ma non ha mai svelato sui social il motivo del litigio.

La nuova vita di Serena Garitta, cosa fa oggi

A distanza di diciotto anni dall’evento che l’ha portata alla notorietà, Serena è ancora molto seguita sui social, la sua pagina Instagram conta infatti 341mila follower.

La troviamo impegnata da ormai diversi anni come personal trainer in palestra e sempre più di rado come opinionista in alcune trasmissioni Mediaset, nel 2018 ha anche pubblicato il suo primo romanzo, “Ti meriti una vestita di marrone”.

Intervistata dal settimanale Nuovo ha svelato che non è interessata al matrimonio ma non esclude invece di poter allargare la famiglia con un secondo figlio visto che il suo primogenito le chiede spesso di avere un fratellino o una sorellina. Per ora non sembrano però esserci le premesse per una nuova gravidanza.

Serena ha detto addio al mondo della tv, ecco perché

La ex showgirl ha svelato la verità del suo allontanamento graduale al settimanale Nuovo:

Ultimamente le trasmissioni sono incentrate sulla cronaca più che sull’intrattenimento. Però pare che si stia definendo un progetto che mi riguarda in ambito sportivo.

Non avrebbe neppure intenzione di tornare dentro la Casa del “GF”, dopo averlo vinto non saprebbe più cosa fare e ha dichiarato che probabilmente si annoierebbe anche.

L’ultimo impegno come inviata risale al 2021 nel cast di “Ogni Mattina” di Tv 8 condotto da Adriana Volpe e pochi mesi dopo ha avuto una breve parte nella fiction Rai ‘Blanca’ ma poi lo stop e più nulla di importante.