Maria De Filippi e l’addio a Maurizio: “Non sono pronta”. La conduttrice confessa tutto, che strazio!

Maria de Filippi ha confessato a cuore aperto qualcosa di inaspettato. Il mondo della tv è sotto shock, purtroppo è tutto vero.

Un amore che dura da oltre 27 anni, Maria e Maurizio sono una della coppie più solide della televisione italiana. Una confessione della conduttrice ha scombussolato il mondo televisivo e non solo, tutti sono senza parole. Un simile epilogo non era previsto, scopriamo insieme cosa sta succedendo ed il perché di tanto dolore.

Una storia nata per caso, un matrimonio e tanto altro ancora

La relazione tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo nasce in sordina diversi anni fa con tutti i pregiudizi degli anni ’90. Lei giovane laureata in giurisprudenza, lui giornalista di successo con una carriera già avviata, ma soprattutto sposato.

La conduttrice è stata per diverso tempo l’amante di Maurizio, fin quando Marta Flavi, ex moglie del giornalista, scoprì la relazione segreta. In un’intervista rilasciata a Mara Venier, la De Filippi ha dichiarato: “All’epoca c’era il duplex, io stavo a casa mia da sola e stavamo al telefono, lui a casa con lei che alzò la cornetta, quindi eravamo tutti e tre al telefono”.

Dopo essere stati scoperti, il giornalista decide di divorziare da Marta ed iniziare ufficialmente una relazione con la sua amante.

Maurizio e Maria furono coinvolti in un attentato di mafia il 14 maggio del 1993, l’obiettivo era il giornalista da sempre impegnato contro la malavita. Miracolosamente si salvarono nonostante l’esplosione catastrofica provocata da 70 kg di tritolo. In quel preciso momento, Maurizio decise di voler sposare Maria, poiché: “Capii una cosa fondamentale: è lei la persona che voglio che mi tenga la mano quando morirò“, confessa ancora la conduttrice.

Maria non sa se ce la farà, la conduttrice è affranta dal dolore

Se da una parte Maurizio volle sposare Maria perché desideroso di stringere la sua mano in punto di morte, ecco che dall’altra, Maria ritorna sulla faccenda: “Non so se avrò la forza di tenere la mano a Maurizio Costanzo quando morirà, troppo dolore“.

Una dichiarazione fatta nel segno di quell’amore che li ha uniti per anni e che continua a farlo. Nonostante i 25 anni di differenza d’età, Maria e Maurizio hanno vissuto una vita piena e soddisfacente, ognuno con i propri spazi, ognuno con i propri interessi ma non perdendosi mai di vista.

Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita

Maria ha più volte ribadito di aver imparato moltissimo da Maurizio, è stato la sua ancora di salvezza nei momenti bui della vita e la felicità più grande in quelli sereni. Quando il giornalista lascerà questa Terra, sicuramente sarà un momento molto difficile per la conduttrice.