Giorgia Palmas, l’aneddoto sul primo incontro con Filippo Magnini: incredibile

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono marito e moglie, ma chi dei due ha fatto il primo passo? Spunta un retroscena

E’ una storia incredibile quella tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini che pochi mesi fa hanno coronato un sogno: si sono sposati. I due stanno insieme da qualche anno ed ora sono una vera famiglia, hanno anche una figlia che amano follemente.

Dopo il matrimonio sono volati alle Bahamas in viaggio di nozze dove si sono fatti accompagnare anche da Sofia, la figlia di 14 anni nata dalla relazione tra la Palmas e l’ex calciatore Davide Bombardini, e da Mia la piccola della casa.

Le Bahamas per la coppia hanno un significato profondo ed è stata proprio la Palmas a raccontare che quel posto sarà per loro una seconda casa.

La showgirl ha spiegato al settimanale Gente che tre anni fa era andata lì con Filippo e insieme avevano pensato di portarci anche Sofia. Il desiderio si è avverato ma con qualcosa in più: sono tornati alle Bahamas anche con Mia, la piccola della famiglia. Ed ha affermato

Scorgere la meraviglia negli occhi delle ragazze ci ha fatto capire che per noi stare tutti insieme è la scelta giusta.

Nel corso dell’intervista anche Filippo ha raccontato un aneddoto sulla loro storia d’amore, soffermando l’attenzione sul loro primo incontro.

L’atleta ha rivelato che fu una cena a farli conoscere. Ed ha aggiunto che

NON ERA SCONTATO CHE SCATTASSE IL FEELING, MA COSì è STATO IN MODO NATURALE. A colpirmi non è stata solo la bellezza […] giorgia è super veloce nei ragionamenti, versatile, ha una comicità naturale e la battuta pronta, è divertente e riesce sempre ad alleggerire la situazione.