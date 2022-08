MAPV, audio choc a telecamere spente: “Facciamo una farsa!”. Le conseguenze sono inevitabili

Un audio choc è stato pubblicato direttamente dai canali social della trasmissione. Non era mai successo prima…

“Matrimonio a prima vista” è un docu-reality giunto alla sua nona edizione in Italia. I protagonisti di questo esperimento sociale decidono di conoscere la loro dolce metà sull’altare, quindi di sposarsi, di trascorrere la luna di miele e un mese di vita quotidiana insieme. Dopodiché decidono se confermare il loro matrimonio o chiedere il divorzio.

Le coppie vengono formate da un gruppo di esperti che in base alle caratteristiche di ognuno dei candidati decidono quali sono i più compatibili da un punto di vista scientifico.

La maggior parte delle volte però questo esperimento non volge a buon fine e le coppie non proseguono il loro matrimonio. In rari casi, invece, proseguono la relazione sposandosi nuovamente (come il caso di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi) oppure formano nuove coppie come i due ex protagonisti Andrea Ghiselli e Francesca Musci che da poco hanno avuto un bambino.

L’audio che ha condannato i protagonisti del docu-reality

Insomma, a MAPV è successo di tutto nel corso degli anni, ma mai una cosa del genere: la stessa produzione, attraverso i suoi canali social, ha deciso di diffondere un audio in cui due neo sposi hanno chiaramente parlato di un accordo.

Stiamo parlando di Paolo Lucas e Carolina, una delle tre coppie protagoniste della stagione in corso.

Paolo Lucas ha 35 anni ed è lombardo. Ha studiato storia dell’arte prima a Roma e poi a Gerusalemme ed oggi è un curatore d’arte. Proprio nella clip di presentazione aveva dichiarato di avere un forte senso di giustizia. Carolina, invece, ha 30 anni ed è di Verona; ha lasciato gli studi per motivi personali e lavora in un bar, molto legata alla sua famiglia, si è definita gelosa, lunatica e pazzerella.

A telecamere spente, quando pensavano di avere i microfoni chiusi si sono lasciati andare a conversazioni che non sono piaciute alla produzione. Ad aprire il discorso è stata Carolina:

“Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene… Io sono… Eh ti ho capito. Però io piuttosto esco come una str*nza capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè non riesco proprio a farcela”.

Il concorrente Paolo Lucas, nonché suo marito, ha replicato con queste parole:

“Tu devi essere te stessa. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto “Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più stro*za.” E ti ho detto “Guarda, ‘ho capito”. Per venirti incontro ti ho detto “anche io ho una situazione…” ma non ti ho detto che doveva venire fuori fig* o brutto, non me ne frega un caz*o!”

Le conseguenze che verranno prese da parte della produzione

Dunque, gli audio sono inequivocabili e senza dubbio verranno presi dei provvedimenti a tal riguardo.

La produzione non può rimanere impassibile di fronte a quanto successo e probabilmente ha già deciso quali misure prendere, visto e considerato che sono stati loro stessi a diffondere gli audio dei due concorrenti. Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire le sorti di Lucas Paolo e Carolina.