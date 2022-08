Silvia Toffanin in una valle di lacrime per la perdita atroce: “… purtroppo era già tardi”

Silvia Toffanin in difficoltà durante una recente puntata di “Verissimo”: la conduttrice non trattenne le lacrime di fronte all’atroce lutto

Impeccabile e ligia al dovere quando si tratta di andare in onda, Silvia Toffanin si è guadagnata un ruolo di spicco all’interno di Mediaset proprio in virtù delle sue doti da conduttrice.

Talvolta, però, persino la compagna di Pier Silvio Berlusconi non riesce a mantenere quel contegno e quella compostezza che il pubblico ha sempre riconosciuto in lei.

Silvia, che spesso si lascia coinvolgere dai racconti degli ospiti del suo talk show, si rese protagonista di una scena davvero strappalacrime solamente qualche mese fa. Incapace di proseguire la puntata, la Toffanin aveva fatto appello agli stessi intervistati.

Silvia Toffanin in una valle di lacrime: l’intervista che mise a dura prova l’amata conduttrice

Intervistare il padre di Michele Merlo è stata, senza ombra di dubbio, la prova più difficile che Silvia Toffanin abbia mai dovuto sostenere in tanti anni di carriera.

L’ex talento di “Amici”, noto come Mike Bird, scomparve nel giugno 2021 a causa di complicazioni dovute ad una leucemia fulminante. Complicazioni che, a detta di suo padre, si sarebbero potute evitare se solo gli fossero stati prescritti esami aggiuntivi.

Nel salotto di Silvia Toffanin, l’uomo aveva parlato alla conduttrice dell’ultimo album a cui stava lavorando Michele, le cui canzoni, a detta del papà, erano una vera e propria “richiesta di aiuto“.

La conduttrice del talk, che dopo quelle parole si era trovata in un momento di forte difficoltà, decise di passare la palla ad un’altra ospite di “Verissimo”. Si trattò di Federica Carta, ex allieva della scuola di “Amici”, che con le sue dichiarazioni non fece altro che acuire il dolore della Toffanin.

“Verissimo”, il ricordo di Michele Merlo: in studio l’emozione fu incontenibile

Federica Carta, che con Michele Merlo condivise l’esperienza di “Amici”, raccontò a Silvia Toffanin l’insegnamento più prezioso impartitole dall’artista, scomparso il 6 giugno 2021.

“ho capito troppo tardi quello che mi aveva insegnato lui: la sincerità. mi ha davvero insegnato tanto”

aveva spiegato la Carta ai microfoni di “Verissimo”, facendo sprofondare la presentatrice e l’intero studio in una valle di lacrime. Mai, in tanti anni di dirette televisive, la compagna di Pier Silvio era parsa così in difficoltà.