Romina Power, la verità che ha nascosto per anni su Albano: “accadde l’opposto di quello che sognavamo”

Romina Power, la verità che ha nascosto per anni viene a galla. Riguarda il matrimonio con l’ex Albano Carrisi: pubblico ammutolito

Il sogno di vederli di nuovo uniti come un tempo non è ancora tramontato agli occhi dei più. Indubbiamente, però, il rapporto che Romina e Albano dimostrano di avere non è lontanamente paragonabile a quello di trent’anni fa.

La Power e Carrisi, infatti, sono rimasti l’uno al fianco dell’altra come due migliori amici. Ragion per cui, in anni recenti, la coppia ha deciso di tornare a cantare insieme, ricostituendo il sodalizio professionale che li rese celebri.

Ad unire indissolubilmente la statunitense e il cantante di Cellino è inoltre l’amore per i figli, che la coppia, anche nei momenti di maggiore difficoltà, ha sempre messo al primo posto.

Romina e Albano, il matrimonio celebrato nel luglio 1970: un trionfo d’amore

La Power e Carrisi decisero di unirsi in matrimonio dopo appena tre anni di fidanzamento. Il 26 luglio 1970, il duo di artisti sancì quello che, negli anni seguenti, sarebbe divenuto un sodalizio professionale e sentimentale senza precedenti nella storia della tv italiana.

All’epoca, Albano e Romina avevano sognato delle nozze intime, lontane dal clamore mediatico a cui la coppia era costantemente esposta per via della popolarità.

Come confidato dalla Power a distanza di alcuni anni dal matrimonio, le cose non andarono affatto come lei e Carrisi avevano immaginato. Un malessere che Romina si è tenuta dentro per anni, e che ha trovato il coraggio di confessare solo in tempi recenti.

Romina Power, la verità sul matrimonio con Albano viene a galla: l’ha nascosta per anni

Nel corso di un’intervista, interrogata a proposito del matrimonio con Albano, Romina Power si era lasciata andare a delle confessioni che mai, in precedenza, si sarebbe sognata di fare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina&Albano 💘 (@rominapowerealbanofanpage)

La statunitense, nello specifico, confessò quello che fu il più grande rimpianto relativo al giorno delle sue nozze. Un rimpianto che, a detta della Power, era lo stesso dell’ex marito Albano.

“la gente era arrampicata sugli altari della chiesa, i fotografi si passavano rullini da una parte all’altra. è accaduto l’opposto di quello che sognavamo”

spiegò Romina, che avrebbe desiderato un matrimonio completamente diverso, all’insegna della privacy. Per una coppia a tal punto famosa come la loro, tuttavia, non si sarebbe potuto prospettare uno scenario differente.