Mina e Celentano, la clamorosa verità dopo anni: “Non solo una collega, io e lei…”

Il Molleggiato dopo tanti anni di conoscenza e amicizia con la cantante ha rivelato che cosa c’è stato con lei, una verità che emerge prepotente.

Lui e Claudia Mori fanno coppia fissa dal 1965 quando di sono sposati in gran segreto, lontani dagli occhi indiscreti della famiglia e la stampa scandalistica.

Negli anni sono diventati presto genitori di tre figli amatissimi, Rosita, Giacomo e Rosalinda, e a tutti gli effetti, nonostante gli alti e bassi, ed i reciproci (si crede) tradimenti, sono ancora a tutti gli effetti “la coppia più bella del mondo”.

Tante però le donne che nel tempo hanno fatto la corte a Celentano, dando non poca preoccupazione alla consorte, che tra scenate private e poche dichiarazioni pubbliche ha fatto trapelare a spezzoni quello che accadeva all’interno delle mura domestiche. Il marito pare infatti aver intrecciato una “relazione” molto intensa anche con LEI…

Adriano e Mina insieme? Cosa c’è stato?

Tra i due non c’è mai stato nulla se non un tenero rapporto di lavoro che negli anni si è mantenuto costante nonostante Mina si sia ritirata dalle scene ormai molti decenni fa. Con Celentano però ha mantenuto una splendida amicizia che prosegue ogni qualvolta uno dei due vuole incidere una nuova canzone.

Stavolta è Celentano però a far rumore, o meglio il suo ultimo post Instagram (@celentanoinesistente) che profuma tanto di ritorno sulle scene musicali nazionali.

Sui social il cantautore ha postato una dedica d’amore a sua moglie Claudia Mori in occasione del loro 58esimo anniversario di matrimonio festeggiato il 14 luglio, dove si legge “In attesa di attaccare qualcuno o forse tutti, per farmi perdonare, vi mando un video” riferito a lui e Claudia.

Si vocifera che quel “in attesa di” potrebbe significare un suo imminente ritorno in tv o in sala prove.

Adriano Celentano e Mina: la rivelazione sconvolge Claudia Mori

Secondo alcuni rumors molto accreditati nell’ambiente, entro dicembre potremmo avere la novità discografica tanto attesa di Adrian con il contributo di Mina.

Il sodalizio artistico tra i due è stato saldato l’ultima volta con il brano ‘Niente è andato perso’ che fa parte della raccolta ‘Mina-Celentano The Complete Recording’ del novembre 2021.

Nulla di confermato al momento ma siamo certi che un loro ritorno sulle scene farebbe solo che piacere a Claudia che in questi lunghi anni di attività ha sempre supportato il marito e le sue sperimentazioni estrose, soprattutto se svolte accanto ad un peso massimo come Mina.