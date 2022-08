Melissa Satta, BACI ROVENTI al tramonto: lei con il suo nuovo amore. Nome clamoroso

Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha ritrovato l’amore, tutto sul fidanzato della showgirl.

Ha ufficializzato la storia con il suo nuovo fidanzato lo scorso marzo dopo al fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng durato oltre 11 anni. La ex Velina Melissa Satta è stata al centro della cronaca nazionale per moltissimi mesi proprio per via di quella nota pubblica di separazione condivisa che aveva scosso molto il mondo dello showbiz.

La bella sarda però ha raccontato sui social di aver superato il periodo difficile dovuto alla rottura con il calciatore e di aver ritrovato l’amore. Ha atteso però di far conoscere Mattia Rivetti alla famiglia e al figlio Maddox, nato dalla relazione con Boateng.

Solo poche settimane fa le prime foto postate ufficialmente sul suo profilo Instagram che hanno fatto sussultare molti fan della giovane mamma.

Mattia Rivetti fidanzato di Melissa Satta, ecco chi è

Imprenditore classe 1988, Mattia è nipote di Carlo Rivetti, titolare della Sportswear Company Spa acquistata da Moncler che ha anche acquisito l’altro brand Stone Island. Oggi il giovane ha la proprietà del 20% delle azioni dell’azienda di famiglia, oltre ed avere nel curriculum una collaborazione con Valentino e la creazione proprio del brand Stone Island conosciuto a livello internazionale.

Si sa poco della vita privata di Rivetti ma sembra certo che con Melissa stia facendo sul serio e da come la stessa showgirl ne ha recentemente parlato intervistata a “Verissimo” pare che la relazione proceda spedita e serena. Il volto di Sky Sport ha spiegato:

È un pochino più giovane di me, gli lascio tutto il tempo necessario, ma non nego che in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia.

Melissa e Mattia, bacio rovente sulla spiaggia. Boom di like

I due al momento si trovano in Sardegna, terra natale della Satta, e ne hanno approfittato ieri per scattare una foto ricordo al tramonto che li immortala innamoratissimi e spensierati come due ragazzini.

Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

28mila like e migliaia di commenti estasiati per questo contorcersi di emozioni e nuovi progetti, raccontati così intensamente da un abbraccio ed un bacio appena accennato che però profuma di futuro radioso.

I due si stringono sui fianchi, Mattia afferra la fidanzata e la attira a sé per rubarle un bacio mentre di mezzo tra di loro si mette solo il sole al tramonto che ne oscura i volti e ci impedisce di vedere quanto sereno sia il loro viso in cui si percepisce solo un accenno di imbarazzo. Forse lo scatto è stato fatto proprio dal figlio Maddox in un momento di forte intesa familiare.