Uomini e Donne, ex corteggiatrice spiffera tutto. “Scartata perché troppo educata”: sconvolgente!

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Federica Benincà a ruota libera sui meccanismi della tv: quello che ha rivelato lascia davvero di stucco

La sua relazione con Marco Cartasegna, nata nello studio di “Uomini e Donne”, non durò che una manciata di settimane. Eppure, nei mesi a seguire, la giovanissima Federica Benincà non mancò di balzare agli onori della cronaca per via del comportamento del suo ex.

Marco, nello stupore generale, finì infatti per fidanzarsi con Soleil Stasi, ex scelta del suo collega di trono Luca Onestini, ma soprattutto compagna di percorso di Federica.

L’influencer di Torino, che si sentì tradita dall’amica incontrata nello studio di “Uomini e Donne”, attraversò una fase sicuramente non semplice della sua vita. Ad oggi, tuttavia, quel periodo rappresenta solamente un vecchio ricordo nel cuore di Federica, che sembra avere ben altro a cui pensare.

Federica Benincà: l’incontro con il fidanzato Ettore Gliozzi e la gravidanza

Al di fuori degli studi televisivi, Federica Benincà ha conosciuto il grande amore della sua vita, che ha il volto di Ettore Gliozzi. Quest’ultimo, di professione calciatore, è l’uomo con cui l’ex corteggiatrice ha deciso di formare una famiglia.

A breve, infatti, la coppia accoglierà la primogenita Arianna, frutto di una gravidanza non esente da complicazioni, ma al contempo fortemente voluta da entrambi.

In questi anni, moltissimi fan hanno domandato a Federica come mai avesse deciso di archiviare in via definitiva la carriera televisiva. La risposta fornita recentemente dalla torinese – mediante il box domande di Instagram – non ha mancato di pietrificare i suoi sostenitori.

“Uomini e Donne”, Federica Benincà a ruota libera: perché ha abbandonato la tv

Dopo l’esperienza a “Uomini e Donne”, Federica Benincà ha scelto di concentrarsi sull’università e di abbandonare qualunque prospettiva di carriera in tv. Una scelta che, come spiegato dall’ex corteggiatrice, sarebbe dovuta proprio alla tipologia di proposte che le sono state avanzate.

Le dichiarazioni rilasciate dalla torinese in merito alla questione sono davvero sconvolgenti e non possono far a meno di suscitare una riflessione:

“In alcuni casi mi consideravano carne da macello, in altri sono stata scartata perché ero fidanzata, o addirittura perché troppo educata”.

L’influencer, che sta per diventare mamma insieme al compagno Ettore Gliozzi, ha scelto di non approfondire l’argomento e di non fare nomi e cognomi. Tra l’altro, la giovane ha dimostrato di non essere affatto pentita delle scelte prese: “la vita avrà in serbo altro per me“.