Elodie si sistema il bikini in un VIDEO. Ti fa venire il mal di testa. UNICA

La cantante per la sua vacanza in Puglia ha sfoggiato un due pezzi firmato Missoni che racconta proprio uno stile ‘Tribale’ molto in linea con il suo ultimo successo discografico.

‘Tribale’ è la più ascoltata, e passata, canzone del momento in radio secondo le classifiche aggiornate alla giornata di ieri 12 agosto. Un bel successo personale per Elodie che può così iniziare a tirare un sospiro di sollievo e concedersi le sue meritate vacanze in Puglia.

“Un riflesso di mare, un segno tribale mi resta di te” canta Elodie nel suo singolo. In realtà la didascalia scelta per raccontare il suo ultimo post Instagram recita invece “Raggio di sole”, ma poco importa anche se la rima non combacia proprio con la hit più amata dell’estate 2022.

Quel che importa è che la giovanissima sta rapendo il cuore di tutti i fan con scatti ogni giorno più concitati e seducenti. Nell’ultimo esibisce un fisico mozzafiato con indosso un coloratissimo due pezzi con coppe a triangolo e slip con allacciatura a cordoncino sui fianchi firmato Missoni.

Elodie sbaraglia la concorrenza, che fisico!

Nel post appaiono due foto di lei sdraiata mentre posa per lo shooting di rito ed un video in cui invece si aggiusta il costume sui fianchi affinché sia posizionato nel migliore dei modi per mostrare ancora di più le sue gambe toniche e slanciate.

Una situazione che ha fatto gelare il sangue a molti maschietti che non si aspettavano di vederla compiere questo gesto, per molti naturale, ma per chi invece pende dalle sue labbra decisamente hot.

I messaggi che le sono giunti in poche ore sono centinaia, impossibile distogliere lo sguardo da cotanta seduzione allo stato puro.

Pieno di like per il video di Elodie, i fan sono impazziti

Oltre 356mila like in appena 24 ore dalla pubblicazione del post, numero che farebbero sussultare chiunque ma che invece per Elodie sono la normalità vista la sua bravura e la bellezza smisurata che più volte ha dimostrato di possedere in egual misura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

“Balliamo tribale insieme, ti prego? ❤️🙌”, “Raggio di sole is new fiocco di neve”, “Bellissima! Scommetto che avete zoommato sulla prima foto😂”, “Quando pensi di essere fi*a e poi ti compaiono le foto di @elodie che ti smonta tutto 🔥”.

Appare come una moderna Paolina Bonaparte sdraiata sul fianco destro, con la mano appoggiata all’orecchio per restare in equilibrio sul divanetto e l’altra lungo il fianco mentre sfodera le sue curve migliori ed il seno esplode stretto del reggiseno multicolor che è già l’ultima tendenza dell’estete in corso.