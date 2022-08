Blasi-Totti, la decisione più difficile: “Vogliamo stare con te”. E’ guerra tra Ilary e Francesco, sono ore drammatiche

Si continua a parlare della relazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Allo stato attuale c’è ancora tanto da fare prima di porre la parola fine.

Dopo 20 anni d’amore, è difficile mandar giù determinati atteggiamenti, determinate azioni, ma soprattutto è difficile dover affrontare le scelte in relazione ai figli. Il terremoto in casa Totti-Blasi non è finito, forti scossoni continuano a far vacillare gli animi ormai provati da tanto dolore.

Un amore irrecuperabile che ha fatto sognare milioni di persone

I fan ancora oggi non ci credono, è successo tutto così in fretta. A marzo di quest’anno alcune voci si erano insidiate tra i corridoi degli studi televisivi e sulle riviste di gossip, Ilary e Francesco sono in crisi, si leggeva un po’ ovunque.

Al fine di tutelare la sua famiglia, arginare i dissapori e sedare la situazione, Ilary venne invitata da Silvia Toffanin a Verissimo, programma in onda su Canale 5. In un’intervista la Blasi smentiva la crisi così come la presunta relazione tra il marito (ormai ex) e Noemi Bocchi, che allo stato attuale risulterebbe in dolce attesa, ma la notizia è ancora da confermare ufficialmente.

Tra una foto e l’altra i coniugi Totti-Blasi cercavano di ritrovare l’amore ormai perduto ma così non è stato. L ’11 luglio scoppia la bomba, i due si separano in modo consensuale e iniziano a vivere due vite differenti.

La scelta più difficile tra mamma e papà

La delusione e lo shock è stato tanto, inizialmente sembrava un brutto scherzo ma così non è stato. Dopo tanto penare, non solo per i tradimenti e le proprietà da dividere, ecco che entrano in ballo i figli della coppia: Chanel, Cristian ed Isabel.

L’indiscrezione è stata riportata da Deianira Marzano, i tre pupi si troverebbero al mare con papà Francesco che si è dato il cambio con mamma Ilary.

Con chi avranno scelto di stare i tre pupetti?

Francesco è stato visto con Isabel mentre facevano il bagno al mare, ed Ilary che fine ha fatto? I figli sono rimasti con l’ex capitano per trascorrere la fine dell’estate, nessun’altra indiscrezione è trapelata al momento essendo ad ogni modo informazioni riservate e familiari.