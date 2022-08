Morgan non risparmia Amadeus: la stoccata al veleno è sconvolgente, c’entra Sanremo!

Morgan ha attaccato duramente il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus: parole molto forti da parte del cantautore.

Morgan è un cantautore italiano famoso anche per il suo ruolo in vari talent show. Il nativo di Milano, ad esempio, è stato per anni il volto di X Factor vincendo cinque delle sette edizioni a cui ha partecipato.

Nel corso della sua carriera, ha fondato i Bluvertigo, ha vinto diversi riconoscimenti e soprattutto ha preso parte in più di un’occasione al Festival di Sanremo.

Durante il Festival del 2020, il classe 1972 ha avuto diversi problemi con Bugo (i due gareggiavano in coppia): Morgan cambiò il testo sul palco criticando aspramente il suo compagno e per questo motivo arrivò la squalifica.

A distanza di anni, il cantautore e personaggio televisivo è tornato a parlare di quell’annata e ha attaccato duramente Amadeus.

Morgan contro Amadeus: nuove polemiche

Ancora una volta Morgan ha attaccato duramente Amadeus: questa volta, il cantautore lo ha fatto attraverso un’intervista al Corriere della Sera.

Tutti ricorderanno l’episodio del Festival di Sanremo del 2020, quando Morgan cambiò il testo della canzone durante l’esibizione attaccando praticamente in diretta e sul palco il suo “partner”.

Dopo l’episodio, il 49enne fu ovviamente escluso dalla kermesse musicale: la decisione dei vertici e del direttore artistico non è mai piaciuta al nativo di Milano.

Ancora una volta, Morgan è tornato su quel controverso episodio e lo ha fatto usando parole al veleno contro Amadeus.

Morgan contro Amadeus: parole molto dure del cantante

Attraverso l’intervista con il Corriere della Sera, Morgan è tornato ad attaccare duramente Amadeus. Il cantante ha usato parole significative.

“Ha dimenticato il rispetto per la persona e ha fatto gli interessi discografici”

Questo non è stato l’unico attacco verso lo storico conduttore di casa Rai. “Ci vorrebbe un titolo di studio per essere direttori artistici del Festival, Amadeus non lo ha eppure lo fa da quattro anni. Neppure a Baudo era successo, ma lui almeno sa suonare il piano e scrive canzoni”.

Tralasciando ciò, negli ultimi anni il Festival di Sanremo ha fatto registrare numeri pazzeschi e record importanti: alla gente sta piacendo il format e soprattutto gli italiani seguono sempre con ammirazione Amedeo Umberto Rita Sebastiani.