Carlotta Mantovan torna a sorridere dopo tanto tempo: la vedova Frizzi ha occhi solo per una persona, il resto passa in secondo piano.

Carlotta Mantovan è da tutti conosciuta per essere la moglie di Fabrizio Frizzi, il conduttore di Rai 1 morto qualche anno fa a causa di un male incurabile. I due hanno vissuto momenti indimenticabili che nessuno potrà mai cancellare, hanno dato alla luce anche una bambina di nome Stella che assomiglia sempre di più al papà.

Dopo la scomparsa del marito, la Mantovan ha scelto il silenzio e di allontanarsi dal mondo della televisione che per anni l’ha accolta e l’ha resa una donna di successo.

Carlotta Mantovan, la sua carriera

Si è fatta conoscere con la partecipazione a “Miss Italia” dove si è aggiudicata il secondo posto, ma in compenso ha trovato l’amore della sua vita. Infatti, galeotto fu il programma che fece incontrare lei e il conduttore Frizzi.

Dopo l’esperienza su Rai 1, la Mantovan iniziò la carriera da giornalista e conduttrice televisiva. Lavorò per SkyTG24 e per Sky Meteo 24. Solo qualche anno fa ha deciso di fermarsi e prendersi cura solo ed esclusivamente di sua figlia.

La morte di Fabrizio Frizzi l’ha fatta riavvicinare ad una grande passione di cui non può fare a meno: l’equitazione. Anche Stella è affascinata dal mondo dei cavalli e insieme fanno lunghe passeggiate.

Il grande amore della sua vita

Nonostante la sua assenza, Carlotta Mantovan è molto amata dal pubblico italiano che non perde occasione di supportarla e sostenerla in ogni situazione. La vedova Frizzi non ama molto i social, ma ogni tanto condivide con i follower alcuni scatti mozzafiato.

L’ultimo post ha commosso il web che non ha potuto fare a meno di lasciare un like o qualche commento sotto alla foto pubblicata dalla Mantovan. Si tratta di un messaggio che la figlia Stella ha scritto per la mamma e sul foglio si legge

TI AMO STELLINA MIA DELLA MIA VITA. gRAZIE PER TUTTO, ANCHE IO TI AMO ALL’INFINITO. GRAZIE CON TUTTO IL MIO CUORE.

Stella e Carlotta sono una cosa sola, soprattutto da quando papà Fabrizio non c’è più, le due hanno creato un legame unico e indissolubile. Sempre insieme, una accanto all’altra, complici e supportandosi a vicenda.

La piccola della famiglia è stata fondamentale per superare il lutto ed ha dato alla madre la forza per andare avanti e guardare il futuro con occhi diversi.