Lidl, supermercati presi d’assalto per Ferragosto. Le grigliate a prezzi mai visti. Tutto quello che c’è da sapere

Ancora offerte shock dalla nota catena di supermercati Lidl: grigliate per il Ferragosto a prezzi mai visti.

In questo momento così difficile dal punto di vista economico e finanziario, gli italiani (e non solo) sono alla ricerca delle giuste offerte per non rischiare di sborsare più del dovuto dal portafoglio.

Le grandi catene di supermercati pubblicano sempre volantini fenomenali in cui riportano offerte folli e conquistano i clienti.

Tra qualche giorno sarà finalmente Ferragosto. Il 15 agosto è una data attesissima in Italia dal momento che si celebra solitamente in vacanza facendo una grigliata o un falò in spiaggia.

Per l’occasione, la nota catena Lidl ha deciso di scioccare tutti i suoi clienti pubblicando offerte irresistibili per le grigliate.

Lidl, supermercati presi d’assalto per il Ferragosto: offerte folli

Lidl ha deciso di proporre un volantino da urlo per la settimana del Ferragosto: con queste offerte, i punti vendita vengono presi sicuramente d’assalto.

Con questi prezzi incredibili, i clienti potranno deliziare sé stessi, amici e parenti, spendendo veramente ben poco.

Come prevedibile, agli occhi dei consumatori sono balzati gli sconti sulle carni da grigliata, su bibite e su snack.

Per quanto concerne la Grigliata Mista di Suino e Pollo, Lidl propone una confezione da 850 grammi a soli 3,99 euro. La scottona a 13,99 euro al chilo, 6 pezzi di Hamburger di bovino a 3,39€.

Gli spiedini di Suino Italiani, invece, vengono proposti a 6,79€ al Kg. Ottimi i prezzi delle bevande: 6 Coca-Cola Original costeranno appena 5,99 euro. 3,59€ per la Birra Poretti 4 Luppoli.

Volantino Lidl: ottime offerte anche per i prodotti per la casa

Il volantino in questione ha una durata limitata: le offerte speciali saranno valide fino al 14 agosto.

Gli sconti si trovano in tutti i reparti: ci sono ottime offerte anche per i prodotti della casa. I clienti, ad esempio, possono portarsi a casa una friggitrice ad aria Calda a 99 euro.

Un mini congelatore con una capienza di 33 litri viene proposto a 149€, il frullino per il latte a 6,99€, 59 euro invece per una macchina per il pane.

Ottime offerte anche su prodotti come shampoo, detersivi e Spray: Lidl, ancora una volta, ha lasciato il segno in questa lunghissima estate.