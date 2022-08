È morto Piero Angela

Il divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano ci ha lasciato. Aveva 93 anni, il messaggio social del figlio spezza il cuore.

“Buon viaggio papà“. Così Alberto Angela ha dato l’annuncio della morte del padre Piero su Twitter e poco dopo anche su Instagram. Piero Angela, uno dei più grandi divulgatori scientifici della televisione italiana, si è spento all’età di 93 anni portando con sè un enorme vuoto che per molti è inimmaginabile.

In pochi minuti sono giunti migliaia di messaggi di cordoglio da parte di tutti i fan che da anni seguivano le sue imprese in tv e in giro per il mondo.

Addio Piero, la sua dipartita ha spiazzato tutti

È stato il timoniere in Italia di diverse trasmissioni di divulgazione in stile anglosassone, con cui ha dato vita a un filone documentaristico super copiato anche all’estero.

Aveva cominciato la carriera come cronista radiofonico e collaboratore del Giornale Radio divenendo poi inviato e affermandosi successivamente come conduttore del telegiornale Rai.

Nel 1954, con l’avvento della televisione, Piero Angela era passato al tg, per il quale fu corrispondente dal 1955 al 1968. A partire dal 1981 ha avuto inizio la serie “Quark” che ancora oggi iniziamo:

“Il titolo “Quark” è un po’ curioso e lo abbiamo preso a prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe ipotetiche particelle subnucleari chiamate appunto quark, che sarebbero i più piccoli mattoni della materia finora conosciuti. È quindi un po’ un andare dentro le cose”.

Aveva svelato durante la prima puntata dello show che fu subito un successone.

Il mondo dello spettacolo in lutto, l’ultima volta in tv lo scorso 6 luglio

L’ultima volta che era andato in onda lo scorso 6 luglio con la puntata di “SuperQuark”. Così il figlio Alberto, sua spalla e suo primo fan nella vita, aveva svelato sui social il tema della serata:

Carissimi, questa sera in prima serata su #RaiUno torna #SuperQuark con tanti viaggi nella Scienza. Soprattutto quest’anno che Piero, mio padre, festeggia ben 70 anni di lavoro in RAI. Ha iniziato nel 1952, quando ancora non esisteva la televisione, ed è tutt’ora in prima serata su RaiUno.

E ancora: “Per me non può che essere un onore e un piacere poter partecipare al suo programma con i miei servizi (…)“.

Sposato da molti anni con Margherita Pastore, una ex ballerina di danza classica, Piero ha avuto due figli, il noto Alberto Angela e Christine. Mentre il figlio è conosciuto e ha proseguito la strada del padre, sulla figlia ci sono pochissime informazioni.