La giornalista spiffera tutto: “si fanno solamente del male”. Come è andata davvero tra Ilary e Totti

Ai microfoni di “Estate in diretta” trapela una verità clamorosa riguardante Ilary e Totti: la giornalista si sbilancia a proposito della coppia più famosa

Nella puntata di “Estate in diretta” in onda venerdì 12 agosto, gli ospiti del talk si sono soffermati, ancora una volta, su quello che Roberta Capua ha giustamente definitivo “lo scoop dell’estate“. Alla rottura tra Ilary e Totti, in buona sostanza, nessuno sembra ancora voler credere.

Di certo, il comportamento che gli ex coniugi stanno tenendo non fa che confermare la decisione di prendere due strade diverse. A Sabaudia, la località dove per anni la famiglia ha trascorso il periodo estivo, la presentatrice e il “pupone” starebbero conducendo vacanze alternate.

Ad ingigantire il caso mediatico contribuirebbe, inoltre, la presenza di Noemi Bocchi a pochissimi passi dall’abitazione di Totti. La nuova fiamma dell’ex calciatore, che si troverebbe al Circeo, parrebbe proprio non riuscire a separarsi da lui.

Ai microfoni del talk di Rai 1, la giornalista Candida Morvillo è stata interpellata a proposito dei rapporti attuali tra Ilary e Francesco, che risultano essere avvolti dal mistero. L’ospite, armatasi di prudenza e tatto, ha cercato di spiegare come starebbero andando realmente le cose in famiglia Blasi-Totti.

Separazione Blasi-Totti: gli aggiornamenti della giornalista Candida Morvillo

Attualmente, i rumors concernenti la coppia più discussa della tv si sono spostati sul tema “gravidanza”. Noemi Bocchi, stando alle ipotesi avanzate dalle maggiori testate, aspetterebbe già un figlio dal “pupone”, fresco di rottura con la sua Ilary.

Candida Morvillo, firma del Corriere della Sera, non ha potuto far altro che constatare la realtà dei fatti. “Di confermato non c’è nulla” – ha chiarito l’ospite, smentendo coloro che avevano dato la gravidanza di Noemi come certa – “Di fatto, però, questa voce spiegherebbe il modo repentino con cui la coppia è scoppiata“.

A dare manforte alla Morvillo ci hanno pensato gli altri opinionisti di “Estate in diretta”, che sono apparsi del tutto restii a credere in una imminente paternità di Totti. “Penso che stiamo tutti esagerando” – ha aggiunto il giornalista di Chi Alessio Poeta – “ci sono di mezzo dei minori“.

Ciò nonostante, l’interesse nei confronti di questa coppia continua a crescere giorno dopo giorno. Poeta, che ormai si occupa di Ilary e Totti con cadenza quotidiana, si è accodato alla Morvillo nel fornire la propria visione della questione. Quello che il giornalista ha affermato a proposito della gravidanza ha lasciato i telespettatori di sasso.

“Estate in diretta”: il giornalista Alessio Poeta a ruota libera su Ilary e Totti

Nessuno crede alla voce secondo cui Noemi Bocchi sarebbe già incinta di Francesco Totti. Della medesima opinione sembra essere il giornalista Alessio Poeta, che non ha mancato di esprimersi con durezza in merito all’argomento.

A suo dire, il modo in cui alcuni colleghi stanno trattando l’argomento “Ilary-Totti” non sarebbe rispettoso nei confronti della coppia, né dei tre figli:

“Questi rumors fanno solamente del male. La voce della gravidanza l’ho trovata di cattivo gusto e non ci crederò mai”.

Nello studio di “Estate in diretta”, in sostanza, il verdetto è già stato pronunciato. Totti e Noemi, secondo il parere di ospiti e conduttori compresi, non avrebbero intenzione di diventare genitori nel breve termine.