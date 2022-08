“Sembri scolpita da Michelangelo”, Elisabetta Gregoraci e la posa che ti lascia senza scampo – FOTO

Elisabetta Gregoraci ha ancora una volta mandato in visibilio i suoi fans con un’immagine sublime: la posa è estrema.

Elisabetta Gregoraci è uno dei volti più famosi della nostra televisione. La nativa di Soverato ha iniziato la sua carriera da modella, prendendo parte anche ad alcuni celebri concorsi tra cui Miss Italia e Veline.

Nel corso della sua straordinaria carriera, la showgirl calabrese ha anche condotto programmi come ‘Buona Domenica’, ‘Made in Sud’ e ‘Battiti Live’.

Un paio di anni fa, invece, la classe 1980 decise di mettersi in gioco partecipando al ‘Grande Fratello Vip’: la Gregoraci lasciò il reality di sua volontà dopo aver saputo dello spostamento di mesi delle date delle finali.

Elisabetta è una donna bellissima e affascinante e fa continuamente sognare i suoi fans mettendo in mostra le sue forme da mozzafiato.

Elisabetta Gregoraci è una star sui social: che numeri

Elisabetta, nel corso degli anni, ha conquistato anche il mondo dei social network a suon di scatti prorompenti ed esagerati.

La nativa di Soverato, al momento, vanta su Instagram ben 1,9 milioni di followers: numeri tranquillamente paragonabili a quelli delle influencer.

La showgirl calabrese delizia ogni giorno gli occhi dei suoi fans pubblicando immagini da paura: il suo fisico è uno spettacolo abbacinante mentre le sue curve pericolose fanno sempre girare la testa.

Ogni singolo contenuto della bellissima conduttrice ottiene sempre un ottimo riscontro: boom di likes e di commenti per i post piazzati online.

Anche nella giornata di oggi, Elisabetta ha sedotto il web con una fotografia meravigliosa: il bikini che indossa copre decisamente ben poco.

Elisabetta Gregoraci, il bikini copre ben poco: la posa lascia i fans senza scampo

Elisabetta, ancora una volta, ha lasciato il segno sui social network pubblicando una fotografia sublime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

L’ex modella, stando alle descrizioni dei suoi post, sta trascorrendo le sue vacanze nella incantevole Costa Smeralda.

In occasione del bagno di oggi, la classe 1980 si è presentata con un bikini da sballo che copre poco e niente.

“SARDEGNA 2022: ALCUNI RICORDI SPECIALI”,

Questo è il messaggio apparso in didascalia. Le sue forme sono in bella mostra e la posa intriga e ammalia i followers. Il post ha già raccolto in pochi minuti più di 20mila likes.