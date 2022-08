Maria De Filippi fuori di sè: “Vedrete tutto…”. Mai vista così prima d’ora: ecco chi le ha fatto perdere il controllo

La regina di Canale 5 ha perso la testa di fronte ad un atteggiamento che proprio non le è piaciuto Ecco chi le ha fatto perdere la testa….

Maria De Filippi è un’icona della televisione italiana. La sua prerogativa è senza dubbio la semplicità. Infatti la conduttrice Mediaset non ha mai avuto remore nel mostrarsi per quello che è.

In una televisione patinata dove l’apparenza regna sovrana, lei ha un modo tutto suo di condurre, senza artefatti. E questo l’ha fatta amare dal pubblico a tal punto che è stata nominata a gran voce come ”la regina della televisione italiana”.

Ogni suo programma è un successo e sono ormai decenni che colleziona numeri formidabili in fatto di Share puntato sempre sugli stessi format, primi tra tutti ”C’è posta per te”, ”Amici”, ”Uomini e donne” e ”Tu sì que vales”.

L’episodio andato in onda su Canale 5

Data proprio la sua genuinità, Maria De Filippi in tv è senza filtri e si lascia andare a ogni tipo di emozione. Impossibile dimenticare, nel corso di una puntata di ”Uomini e donne” del 2020, quando non ha saputo controllare la sua reazione di fronte ad un episodio che ha giudicato scorretto ed ha inveito contro il Cavaliere del Trono Over, Armando Incarnato.

Il tutto è accaduto mentre Armando si stava rivolgendo agli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, accusando l’ex fidanzata Ida Platano di avere altri uomini al di fuori della trasmissione. “Come fai con una donna con cui sei stato a fregartene, quando è lì che piange, insinuando che ha incontri occasionali con un uomo al di fuori di qua, quando sai che è una mamma. Tu te ne freghi e ci cammini sopra. Dopo che ci uscivi e dopo che lei ha pianto per te. Armando, sei un uomo!”. Ha urlato a gran voce, non andandoci affatto leggera. Ma presto vedremo Maria arrabbiata come mai prima d’ora, come lei stessa ha confessato.

“Andrà tutto in onda”, Maria De Filippi ancora più fuoriosa a ‘Tu sì que vales’

E’ accaduto nel corso di una registrazione di ”Tu sì que vales” che andrà in onda a partire dal prossimo 17 settembre. Proprio in questi giorni si stanno registrando le nuove puntate del format condotto da Belen Rodriguez che vede Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti in giuria. La trasmissione appartiene sempre alla ”Fascino” azienda di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Sul sito Blogtivvu sono state riportate le parole della De Filippi dove ha spiegato di essersi infuriata ancora di più dell’episodio precedente:

“Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda”.

Insomma, dovremo aspettare solo la prossima stagione televisiva per vedere questo episodio che senza alcun dubbio farà il giro del web e rimarrà nella storia della tv!