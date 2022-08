Lecce-Inter, le pagelle e il tabellino della grande partita: la prima giornata di campionato non è mai facile e nasconde sempre insidie.

Il Lecce inizia la sua nuova avventura in serie A con un match sulla carta proibitivo: in Puglia arriva l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dopo la grande delusione dello scorso campionato, vogliono assolutamente vincere il titolo in questa stagione. Il club, in estate, ha riportato a Milano Romelu Lukaku.

L’attaccante belga ripaga la fiducia dopo pochissimi secondi: l’ex Chelsea firma il vantaggio con un grande colpo di testa. I nerazzurri controllano agevolmente il risultato e rientrano negli spogliatoi in una comoda condizione di vantaggio.

Nel secondo tempo, il Lecce rientra in campo con un coraggio e un piglio diverso e inizia ad impensierire gli avversari. Al termine di uno splendido contropiede, Ceessay trova il gol del pareggio con un grande tiro preciso. I giallorossi ci provano ancora ma Handanovic compie un paio di interventi decisivi. Nel finale, l’Inter sale di livello: da registrare il palo di Dumfries, il gol annullato di Lukaku e l’occasione colossale capitata proprio sui piedi del belga.

Nel finale, quando tutto sembrava già scritto, Dumfries consegna i tre punti ai nerazzurri con un gol importantissimo. Vittoria insperata per gli uomini di Inzaghi, che rispondono quindi al Milan (i rossoneri avevano vinto in scioltezza per 4 a 2 sull’Udinese).

Nel prossimo turno, i nerazzurri affronteranno lo Spezia a San Siro mentre il Lecce andrà a far visita al Sassuolo.

Lecce-Inter le pagelle e il tabellino

LECCE: 30 Falcone 6; 17 Gendrey 6.5, 6 Baschirotto 5.5, 4 Cetin s.v (21′ 29 Blin 6), 25 Gallo 5.5; 8 Bistrovic 6, 42 Hjulmand 6, 16 Gonzalez 6; 27 Strefezza 6, 77 Ceesay 7.5(63′ 9 Colombo 6), 11 Di Francesco 6.5.

INTER: 1 Handanovic 7; 37 Skriniar 5.5, 6 De Vrij 5.5, 32 Dimarco 6; 36 Darmian 5.5, 23 Barella 6, 77 Brozovic 5.5(57′ 22 Mkhitaryan 5.5), 20 Calhanoglu 5.5, 8 Gosens 5 (57′ 95 Bastoni 6); 90 Lukaku 6.5, 10 Lautaro Martinez 5.5.

Arbitro: Prontera

Reti: Lukaku, Ceessay

Ammoniti: Baschirotto, Colombo (Lecce), Darmian, Brozovic (Inter)