Maria De Filippi, rifiutata da un celebre attore: “Poco soddisfacente”

Maria De Filippi rifiutata per la prima volta da un celebre attore, l’aveva coinvolto in un suo programma ma la proposta non gli è piaciuta.

Maria De Filippi sta già lavorando alla nuova stagione televisiva che inizierà tra circa un mese. “Amici”, “C’è posta per te”, “Uomini e donne”, “Tu si que vales” e poi? Quest’anno la conduttrice e produttrice sarebbe impegnata in un altro programma che andrà in onda su Mediaset.

Stiamo parlando di “La Talpa”, reality televisivo che tornerà durante la prossima stagione televisiva e sarà curato dalla Fascino. La De Filippi e i suoi ragazzi lavoreranno per rendere la trasmissione unica e originale.

Maria De Filippi, il nuovo progetto di “La Talpa”

Nonostante i vari programmi, Maria De Filippi non ha rifiutato la proposta di Mediaset ed ha accettato di portare avanti il reality “La Talpa”, lavorando ad un nuovo format tutto da scoprire.

La diretta interessata ha affermato

I diritti non li ha comprati la mia società di produzione, ma Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format.

E il pubblico non ha dubbi: riuscirà anche questa volta nell’impresa.

“La talpa” e il rifiuto di un celebre attore

A differenza dell’euforia di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra che non vedono l’ora di portare a termine il progetto, c’è chi avrebbe rifiutato la proposta di inviato per il reality.

Stiamo parlando di Can Yaman, giovane attore turco che non avrebbe accettato la richiesta da parte di Maria De Filippi che lo avrebbe voluto all’interno del programma. Il motivo? Il cachet poco soddisfacente.

Su Coming Soon si legge

Si parla di un possibile coinvolgimento di Yaman nella nuova edizione de La Talpa. Sembra, infatti, che Maria De Filippi abbia proposto al divo turco il ruolo di inviato, proponendo anche un discreto cachet. Il compenso, tuttavia, secondo i manager dell’attore non sarebbe stato adeguato allo sforzo che Yaman avrebbe dovuto compiere per parlare h24 in italiano, che ricordiamo non essere la sua lingua madre, e dunque la proposta sarebbe stata brutalmente rifiutata.

Inoltre l’attore si starebbe preparando per la serie televisiva El turco e avrebbe poco tempo per intraprendere il ruolo da inviato per un reality show.

I fan, però, non perdono le speranze e si augurano di poterlo vedere almeno in una puntata come ospite del programma.