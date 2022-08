Le Donatella, a sorpresa Giulia rivela: “Sono in gravidanza”. Scoperto il “padre” – FOTO

Le Donatella, Giulia Provvedi lo dice a tutti su Instagram: mostra il pancino sospetto ed i fan restano senza parole

Sono le sorelle più spumeggianti, frizzanti ma anche sensuali del web. Parliamo de Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi che su Instagram contano un pubblico social ampissimo. 1, 4 milioni di follower e dei contenuti che non sono mai banali e né tantomeno scontati.

Sanno far sognare con le loro pose e le mise che stuzzicano la fantasia, come anche far ridere con i loro video irriverenti e pieni di ironia. Quand’è il momento parlano anche di famiglia e amore, insieme alla piccola Nicole, la figlia di Silvia.

Giulia Provvedi furiosa per la censura su Instagram

Non sempre però tutto quello che Le Donatella fanno piace ad Instagram. In particolare ieri Giulia ha sfogato la sua rabbia per essere stata nuovamente censurata dal social dell’immagine che ha oscurato un suo scatto che mostrava chiaramente i capezzoli.

“Continuo a domandarmi perché gli uomini con i capezzoli pelosi possono posare senza maglia e non rischiare la censura e noi veniamo censurate IMMEDIATAMENTE, non la trovate un’ingiustizia?” chiede ai follower su Instagram.

Oggi ci riprova, “sistemando” gli scatti ma c’è un altro annuncio che colpisce tutti. Giulia, la bionda del duo, è in dolce attesa?.

Le Donatella, Giulia in gravidanza? Le FOTO e l’annuncio

Occhi puntati sul pancino sospetto di Giulia Provvedi de Le Donatella. Oltre che negli scatti è proprio la biondina a dirlo a tutti:

Giorno 7: prosperità e gravidanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LE DONATELLA (@ledonatellaofficial)

Scrive a corredo del suo post. Poi aggiunge anche chi è il “padre”. Tutte le meraviglie gastronomiche della Puglia: “da burrata, friselle, taralli e panzerotti😌Puglia ti amo 🫶” aggiunge a corredo del post. Un modo simpatico per mettere in risalto che la sua pancia è frutto dell’ottimo cibo di cui sta godendo in Puglia dove si trova in vacanza.

C’è chi la corregge e aggiunge: “Dimentichi i rustici ed i pasticciotti…”. Ma Giulia sottolinea che ancora manca una settimana di permanenza lasciando intendere che c’è tempo per mangiare anche tutto il resto.