Totti , dopo il divorzio la famiglia si allarga a sorpresa: Noemi reagisce così

Nuove indiscrezioni emergono sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi, la famiglia si allarga, chi l’avrebbe detto: non è troppo presto?

E’ passato più di un mese dall’ufficialità della separazione tra l’ex giocatore Francesco Totti e la presentatrice Ilary Blasi. La notizia ha sconvolto l’Italia dal momento che tutti, specie i fan della coppia, credevano in un amore puro, sincero, forte, che durava da vent’anni. In tempi già sospetti, ovvero agli inizi di marzo, si vociferava di una crisi tra Totti ed Ilary ma la presentatrice, per sedare gli animi, smentì tutto in un’intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Tra diversi tira e molla la coppia è scoppiata ed ora non si parla d’altro, nel frattempo tra decisioni difficili da prendere che si dividono tra figli e patrimonio, la famiglia si allarga.

La storia tra Totti e Noemi continua a gonfie vele

Nel frattempo Totti ha ufficializzato la relazione con Noemi Bocchi, vista diverse volte, prima della separazione, anche allo stadio con l’ex capitano. La relazione va a gonfie vele, i due convivono e stanno trascorrendo l’estate a Sabaudia, nella villa di famiglia che Ilary ha lasciato prima dell’arrivo di Totti.

Con Francesco ci sono anche i figli avuti da Ilary, Chanel, Cristian ed Isabel e probabilmente un nuovo/a arrivato/a. Di chi si tratta? Sembra che Noemi sia incinta.

Noemi e la visita alla clinica privata specializzata in gravidanze

La donna è stata vista entrare in una clinica privata di Roma specializzata in gravidanze, ovviamente non c’è l’ufficialità della notizia (al momento) ed è probabile che sia entrata solo per una visita di controllo.

Noemi sembra molto serena in questo periodo

Attualmente, almeno fisicamente, sembra tutto nella norma, Noemi non presenta un pancino sospetto, anzi, è più in forma che mai. Se la notizia dovesse essere confermata tra qualche mese, sarebbe il quarto figlio per Totti, sicuramente una gioia immensa da condividere con i fan e la famiglia.

Nel frattempo si prospetta un inverno difficile da affrontare, le decisioni che dovranno prendere Totti ed Ilary sono ancora tante ma di sicuro ogni azione terrà conto della tutela dei figli.