Al Bano, ritorno inaspettato con lei: annuncio incredibile, clamoroso

Al Bano sta catalizzando l’attenzione a seguito di un annuncio clamoroso. I fan non stanno più nella pelle, cosa sta succedendo.

Quando si parla di Al Bano la curiosità è sempre a mille. Si tratta, infatti, di uno dei cantati più amati nel panorama italiano: dalla fine degli anni Sessanta a oggi le sue hit hanno fatto sognare intere generazioni.

A conquistare non solo i suoi brani, ma anche il suo amore con Romina Power (anche lei cantante). Il duo è stato uno dei più adorati nella storia della musica del Bel Paese: sposatisi nel 1970, dal loro matrimonio sono nati ben 4 figli.

Al Bano: annuncio clamoroso, cosa sta succedendo

Dopo 25 anni di matrimonio, segnato dalla scomparsa della figlia Ylenia, gli artisti si sono detti addio gettando i fan nel dispiacere totale. Non è mai tramonta la speranza in un grande ritorno tra i due anche se tuttavia non si è mai concretizzato.

Il cantante di Cellino San Marco, infatti, ha ritrovato la serenità al fianco di Loredana Lecciso: da 20 anni i due fanno coppia fissa e hanno dato alla luce Jasmine e Al Bano Junior. Proprio in merito a uno dei loro figli, arriva un annuncio clamoroso del noto artista.

Protagonista del nuovo retroscena che vede coinvolto Al Bano è sua figlia Jasmine. La giovane, seguitissima sui social, sta catalizzando l’attenzione con la sua hit frutto della collaborazione tra il padre e Clementino che vede un’interpretazione del noto brano di Mina “Nessuno”.

La figlia della Lecciso e Al Bano ha da sempre una forte passione per la musica: nonostante studi Scienze della Comunicazione, sta portando avanti un percorso nel settore musicale incidendo suoi brani. Inoltre ha preso parte insieme al padre a “The Voice Senior” nella veste di giudice.

è stata un’esperienza stupenda, le parole di jasmine

È proprio in merito al format che spunta un’indiscrezione incredibile: la giovane ha svelato quanto abbia adorato essere nel cast del programma, lasciando intendere l’ipotesi di un grande ritorno.

Un’ipotesi che ha fatto gioire i fan tuttavia non ancora confermata: per ora sembrano essere sicuri per la prossima stagione del format Gigi d’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, mentre la poltrona di Orietta Berti è ancora da confermare.