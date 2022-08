Chanel Totti, la sua migliore amica è la figlia di un calciatore famosissimo. Ecco chi è

Sapete chi è la migliore amica di Chanel Totti? Anche lei figlia di un calciatore, scopriamo insieme tutti i dettagli.

L’ultimo mese è stato per la famiglia Totti il peggiore degli ultimi venti anni, da quando Ilary e Francesco hanno annunciato la rottura il gossip non ha fatto altro che alimentare voci e indiscrezioni al riguardo. Così, nonostante l’impegno da parte dei due genitori nel tutelare i tre figli, anche Chanel Cristian e Isabel sono finiti nel mirino.

Anche per loro si tratta della prima estate di figli di divorziati che hanno trascorso qualche giorno con il papà e qualche giorno con la mamma. Difficile pensare che questo sia soltanto l’inizio di una nuova vita per i vip più belli di Roma.

Chanel Totti, come ha reagito alla separazione tra madre e padre

Chanel Totti è la secondogenita della famiglia, ha da poco compiuto quindici anni ed assomiglia molto alla madre tanto che qualcuno tende a scambiarle per sorelle.

La giovane pupona è molto legata ad entrambi i genitori tanto che sui social si mostra sempre insieme a loro attraverso scatti e video strepitosi. Sa di essere conosciuta da tutti e di essere al centro del gossip, ma nonostante tutto non si lascia sopraffare dagli avvenimenti che si stanno verificando intorno a lei e continua la sua vita da adolescente.

Chanel Totti, tutti pazzi per la sua migliore amica

Chanel Totti è molto amata sui social e su Tik Tok ha molti fan che la seguono e supportano in ogni situazione. Ultimamente si è fatta vedere insieme ad una delle sue migliori amiche, anche lei figlia di un famoso calciatore.

Il suo nome è Angelica Candela, figlia di Vincent Candela. Le due trascorrono molto tempo insieme ed hanno passato anche qualche giorno a Barcellona lontano da tutto e tutti alla scoperta della città spagnola.

Alla Candela è intestata anche la Tenuta dell’Angelica, location unica per eventi che si trova a Roma. Su Tik tok è seguita d più di duemila follower che si divertono a scoprire cosa combinano lei e la sua amica romana. Non mancano le dediche per la figlia di Totti come

TI AMO SEI LA MIA VITA

Un’amicizia unica che non finirà mai, almeno per adesso. Le due si supportano a vicenda ed anche in questo periodo particolare Angelica è accanto a Chanel.