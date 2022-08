Chiara Ferragni, sapete cosa mangia in un giorno? Fiumi di proteste sotto al VIDEO: “non è una cosa sana”

Chiara Ferragni, sapete cosa mangia in un giorno? Fiumi di proteste da parte degli haters dell’influencer: “non è una dieta sana”

Nonostante abbia già portato a termine ben due gravidanze, la meravigliosa Chiara Ferragni si mostra sempre in splendida forma sui social. A distanza di pochi mesi dalla nascita di Leone e di Vittoria, l’influencer è sempre riuscita a recuperare il suo peso ideale, all’apparenza senza neanche troppi sforzi.

Un privilegio che i fan le hanno sempre invidiato, domandandole come fosse possibile che, nel giro di qualche settimana, la sua silhouette sembrasse tornata esattamente proprio come prima della gravidanza.

A questi interrogativi ha recentemente risposto l’account TikTok “Mirianazh“, che ha fatto appello ad un’intervista rilasciata proprio dalla Ferragni stessa. Il regime alimentare seguito dalla moglie di Fedez, tuttavia, non ha mancato di far storcere il naso a parecchi dei suoi fan: scopriamo insieme perché.

Chiara Ferragni, cosa mangia in un giorno? Tutti i pasti seguiti dall’influencer famosissima

Come riporta il profilo TikTok “Mirianazh“, Chiara Ferragni seguirebbe alcune semplici regole per mantenere la sua linea impeccabile, che l’influencer non ha perso neanche a seguito delle due gravidanze affrontate.

Per colazione, la modella predilige latte di mandorla, granola e un frutto di sua scelta. Il mix tra carboidrati, proteine e grassi viene nuovamente rispettato durante il pranzo, che solitamente prevede una portata a base di quinoa, carne bianca e verdure.

A merenda, la Ferragni opta per un semplicissimo yogurt bianco magro, mentre la cena è a base di pesce e verdure. Un regime alimentare che la modella seguirebbe senza troppe difficoltà, e che tuttavia non ha mancato di scatenarle contro le ire dei più. A detta degli haters, infatti, non tutte le scelte dell’influencer sarebbero salutari come si vorrebbe far credere.

Chiara Ferragni, gli haters insorgono e criticano la sua dieta: “non è una cosa sana”

Sono stati in molti, sotto il video TikTok pubblicato da “Mirianazh“, ad aver duramente criticato la dieta seguita da Chiara Ferragni.

Il regime alimentare della moglie di Fedez, secondo il PUBBLICO, sarebbe insostenibile in quanto non prevede alcun tipo di “sgarro” , neanche una benché minima “eccezione alla regola” di tanto in tanto.

Tra i commenti si leggono critiche di questo genere: “così è dieta, non mangia carboidrati“, “non è una cosa sana“. Come risponderà alle accuse la bellissima influencer?