“Mi hai fatto piangere” Enrico Brignano, il lutto tremendo che non si dimentica: le lacrime – FOTO

Enrico Brignano, il lutto tremendo che il comico non riesce proprio a superare: le sue recenti dichiarazioni hanno lasciato il pubblico senza parole

Sono giorni a dir poco sensazionali per il comico romano, che assieme alla moglie Flora Canto sta assaporando una fase decisamente bellissima della sua vita: quella da neosposo.

Enrico Brignano e la compagna – conosciuta nel 2013 presso un lido di Sabaudia – si stanno infatti godendo le prime settimane da marito e moglie. Il matrimonio, celebrato il 30 luglio scorso, si è svolto sotto gli sguardi ipnotizzati dei due bambini della coppia: Martina e Niccolò.

L’attore, in questi giorni talmente intensi ed emozionanti, non ha potuto far a meno di ripercorrere il tempo passato e di ringraziare coloro che lo hanno accompagnato al fatidico “sì” sull’altare. All’appello, tuttavia, mancava proprio la persona più speciale per Brignano.

Enrico Brignano: le nozze con Flora Canto celebrate il 30 luglio 2022

Dopo la nascita dei figli Martina e Niccolò, venuti alla luce rispettivamente nel 2017 e nel 2021, Flora Canto ed Enrico Brignano hanno finalmente deciso di compiere il grande passo.

La coppia, che si è sposata il 30 luglio scorso, ha ufficializzato la cerimonia di fronte a moltissimi invitati, tra i quali non potevano certamente mancare i familiari del comico romano.

Ciò nonostante, come ribadito da Brignano attraverso un post di qualche ora fa, ad affiancarlo nel giorno più bello della sua vita mancava proprio la persona più importante. Lo sfogo dell’attore, diffusosi sui social, ha scosso nel profondo i suoi 727mila followers.

Enrico Brignano, messaggio strappalacrime per il papà scomparso: “mi hai fatto piangere”

La persona che Enrico Brignano avrebbe tanto voluto al proprio fianco, nel giorno del suo matrimonio, era proprio l’adorato papà. Scomparso nel 2011 a causa di una malattia, l’uomo avrebbe lasciato una ferita profonda e insanabile nel cuore del comico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

A distanza di due settimane dalle nozze, il marito di Flora Canto non ha mancato di ricordare il papà con queste parole:

“Ci sei mancato tanto sai. Spero che te la passi bene lì dove sei ora”

Immediata è stata la reazione del pubblico del web, che nel leggere il messaggio di Brignano è rimasto letteralmente col fiato sospeso: “mi hai fatto piangere“, “grazie per queste bellissime e toccanti parole“.