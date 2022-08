MD, costano solo 1,25 e c’è gente a far follie per comprarli: è follia alle casse – FOTO

Follia alle casse per il nuovo prodotto in incredibile sottocosto firmato da MD: folle di clienti riempiono gli store di tutta Italia.

La catena di supermercati MD ha deciso di promuovere un nuovo prodotto su scala nazionale. In questi giorni la gustosa novità avrebbe dimostrato, in brevissime tempistiche, di raggiungere un ragguardevole successo che si è presto riversato in ciascuno degli store della società fondata nella metà degli anni ’90.

MD, il nuovo prodotto va a ruba e manda in tilt le casse

Il nuovo prodotto ha dato vita a un clamore generale, tra le corsie degli store quanto nelle vendite online. Ed è riuscito così ad attirare un ingente numero di persone in breve tempo. Ciò che avrebbe incuriosito una tale quantità di clienti nei rivenditori della catena sarebbe infatti – oltre all’imperdibile offerta di per sé – innanzitutto la mantenuta promessa di genuinità e di attenzione alla salute dei suoi numerosi acquirenti.

Alla stregua dei “buonissimi Soya Drink” – realizzati senza zuccheri aggiunti e per tal ragione applauditi anche sulle piattaforme d’informazione dedicate alla clientela proprio in questi ultimi giorni – si ben inserisce alle novità sponsorizzate dalla catena MD anche un’altra proposta in incredibile sottocosto.

MD, follie negli store per i “Vivo Meglio”

Il marchio Made in Italy, “Vivo Meglio“, segue con soddisfazione l’attuale riuscita delle “Specialità di Beppe”. Le confezioni gelato – omonime e disponibili a soli 1,79 euro – al gusto tartufo, con pezzi di nocciole e “golose gocce di cioccolato” – avevano già lasciato affluire moltissime persone negli store della penisola.

Ora, i biscotti ai 5 cerali con cioccolato – firmati dalla stessa linea – sono ora disponibili sui banconi. In super offerta, a soli 1,25 euro, la promozione ha contribuito a estendere il numero di simili acquisti benvoluti da MD.

LA COLAZIONE È legGera ma con gusto

Scegliere i benefici per la salute relativi all’assunzione dei cinque cereali non significa difatti rinunciare alla giusta dose di golosità mattutina, o di un veloce – ma soddisfacente – snack pomeridiano. A questo mix esclusivo e conveniente sarebbe dunque attribuito l’incredibile successo della novità appena proposta dalla catena di supermercati.

Da accompagnare con tè, latte o caffè – i biscotti ai cinque cereali si dimostrano in conclusione come un must difficile da sostituire. Oltre a ridurre l’assorbimento nell’organismo di sostanze dannose per la salute di ciascun individuo, le proprietà dei cerali contribuiscono anche a combattere l’aumento di grassi e colesterolo.