Loredana Lecciso spara a zero, volano insulti e molto altro. La showgirl si ribella: situazione insostenibile

Loredana Lecciso ha deciso di ribellarsi, non ne poteva più di quella situazione ed ha preso in mano l’incresciosa faccenda.

Una vera leonessa, la showgirl non guarda in faccia a nessuno e decide di farla finita, questa volta è inarrestabile. La compagna di Al Bano Carrisi non è mai stata così agguerrita contro qualcuno ma la ragione è più che valida.

Una vita dedicata ai figli

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono insieme da 21 anni o poco più, è da sottolineare il fatto che questa storia d’amore non è stata affatto facile dal momento che la showgirl ha vissuto per lungo tempo all’ombra di Romina Power, ex moglie del cantante di Cellino San Marco.

Nonostante le difficoltà iniziali, Loredana ed Al Bano hanno trovato una loro dimensione mettendo su famiglia e dando alla luce Jasmine ed Albano Junior. I 30 anni di differenza non sembrano essere un problema, la showgirl ha più volte ribadito che è molto compatibile caratterialmente con il suo compagno e che c’è molto rispetto delle reciproche individualità.

Loredana Lecciso difende la sua bambina, ecco da chi

Difficile a dirsi ma la Lecciso è una donna e mamma chioccia, ama i suoi figli più della sua stessa vita e ne ha messi al mondo tre, oltre ai due avuti con Al Bano, la showgirl è madre anche di Brigitta Cazzato, avuta da un precedente matrimonio con Fabio, co-proprietario di Canale Otto, emittente televisiva leccese nella quale la Lecciso ha iniziato a lavorare come giornalista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Abbiamo conosciuto Loredana come una donna apparentemente fragile ma oggi ha deciso di tagliare la testa al toro e suonarle (in modo figurato) di santa ragione ad un leone da tastiera che ha importunato sua figlia Jasmine.

La situazione si è fatta insostenibile

La ragazza ama condividere contenuti sui social, naturalmente accetta anche le critiche ma questa volta qualcuno ha esagerato ed in modo poco ortodosso per un vip, Loredana ha difeso la figlia dal leone da tastiera, ovvero da un certo Finish. Il botta e risposta è andato avanti per un po’ e Loredana ha minacciato il commentatore anonimo di fare un esposto ed intraprendere le vie legali per chiarire la faccenda una volta per tutte. La situazione sembra essere ritornata alla normalità dopo qualche ora e qualche battuta infuocata.