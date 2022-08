Fabrizio Frizzi, bellissimo gesto di Rita Dalla Chiesa: tutti senza parole

Il gesto di Rita Dalla Chiesa attira l’attenzione degli utenti: il pensiero al suo Fabrizio Frizzi è ora impossibile da dimenticare.

“Sono stata fortunata“, aveva spiegato così Rita Dalla Chiesa. La conduttrice era intervenuta soltanto alcune settimane fa. Ancor prima della pausa estiva, arrivando ad esporsi quanto più sinceramente di fronte alle telecamere di “Verissimo”.

Fabrizio Frizzi, prima dell’azione: una dedica nella dedica

Dopo essere ritornata sul discorso che riguarda il suo indissolubile legame con Fabrizio Frizzi – a quattro anni dalla sua scomparsa – la conduttrice di origini campane lo ricorda nuovamente oggi. Per lei si tratta di una perdita con cui sembrerebbe impossibile riuscire a confrontarsi pienamente.

L’ex storica guida di “Forum”, prima di passare all’azione – tramite un inatteso intervento sui social network condiviso in queste ultime ore – ha desiderato ricordare la bellezza dei suoi ben sedici anni trascorsi all’unisono. Sedici anni di cui dieci di matrimonio, vissuti con con l’indimenticabile showman romano.

La sensibilità e il talento del protagonista della televisione italiana riuscì difatti a sorpassare senza alcuno sforzo i confini imposti dal piccolo schermo. Sin dai suoi albori nel mondo dello spettacolo Frizzi riuscì a fare la differenza, raggiungendo ciascuno dei telespettatori della penisola. I quali ora si uniscono a quello che si dimostra il potente ricordo della giornalista.

Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan, il gesto di Rita Dalla Chiesa

Dopo la condivisione dell’ex conduttrice di “Tutta Salute” l’intervento della collega, Dalla Chiesa, non sarebbe riuscito a sfuggire all’attenzione del pubblico in rete. Il post pubblicato su Instagram dal secondo grande amore del conduttore, Carlotta Mantovan, aveva travolto gli animi dei fan dell’ex coppia, specialmente in virtù della presenza della piccola Stella.

Il sorriso della bimba è in definitiva “come quello del suo papà“. E, per tal ragione – oltre a essere notato dalla molteplice presenza degli utenti in rete – verrà anche lodato con grande affetto dalla adesso ricorrente opinionista di “Pomeriggio Cinque”.

LUI CONTINUA A MANCARE A TUTTA L’ITALIA

Aveva infine voluto sottolineare, nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, sempre Rita Dalla Chiesa. La giornalista si riferisce al brillante conduttore romano come ad “una figura educata della televisione“.

Una frase, quest’ultima – che in special modo dopo l’amorevole risposta rilasciata dalla giornalista alla stessa Mantovan tra i commenti – sembra completare meravigliosamente l’idea di un’emozionante dedica. Un pensiero che, relativo a queste ore e seppur inaspettato, verrà ben accolto da tutti.