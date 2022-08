“Impazzito per un’ altra”, Pier Silvio Berlusconi si “dimentica” di Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi pensa solo a lei e non è Silvia Toffanin, un’estate difficile per la conduttrice di Verissimo, ecco chi è la sostituta.

La decisione di Pier Silvio Berlusconi ha lasciato tutta l’Italia senza parole, ormai pensa solo a lei e questa fortunata non è Silvia Toffanin. Ma chi è questa nuova fiamma dell’imprenditore? Un volto che avete già visto diverse volte in tv, infatti proprio per la sua spigliatezza, la sua allegria e la sua bravura è stata notata dal magnate di Mediaset che non smette di volerla.

Una storia nata diversi anni fa, ma senza matrimonio

Ma cosa ne pensa la Toffanin? Sicuramente è stato un fulmine a ciel sereno. La storia con Pier Silvio Berlusconi inizia negli anni 2000 quando la conduttrice ha esordito come letterina nel programma condotto da Gerry Scotti, in onda su Canale 5, Passa Parola.

Dopo una breve ma intensa frequentazione, Silvia e Pier Silvio, decidono di mettere su famiglia ma senza matrimonio. Pare che la fede nunziale non sia mai mancata alla Toffanin, fiduciosa dell’amore che il suo compagno nutre nei suoi confronti. In più di un’occasione, la stessa presentatrice ha confessato che questa è una vera prova d’amore, no9n un vincolo legale, scegliersi ogni giorno perché si vuole e non perché si deve.

Ecco chi è la sostituta di Silvia Toffanin, chi l’avrebbe mai detto

Ma lo scoop dell’estate è un altro, Pier Silvio ha notato la fortunata in diversi programmi televisivi in onda sulle reti Mediaset, prima il Grande Fratello e poi La pupa e il secchione, da quella visione è stato folgorato tanto da perdere la testa per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Soleil Anastasia Sorge 👑 (@soleilsorgex)

Stiamo parlando della bella e talentuosa Soleil Sorge, ma state tranquilli, Pier Silvio le ha proposto solo un contratto di lavoro, non altro.

A settembre condurrà un programma

La showgirl è stata così brava nel far eccellere le sue potenzialità che il capo di Mediaset non ha potuto ignorarla. Soleil a settembre condurrà un programma tutto suo, una vetrina nella quale potrà mettere in mostra, in maniera definitiva, la sua professionalità.