“Grazie di tutto Rosalba” Arisa in leggings e t-shirt smuove gli animi dei fan. Le FOTO da rimanere paralizzati

Arisa in leggings e t-shirt fa tornare il sorriso ai suoi migliaia di fan: sotto l’ultima compilation i commenti sono davvero al limite!

Un’estate all’insegna del lavoro e del divertimento per la splendida Arisa, che dopo aver sperimentato le sue qualità di ballerina è tornata ad occuparsi della sua passione più grande: quella per la musica.

L’artista lanciata dal Festival di Sanremo 2009 è infatti impegnata in un tour che la porterà ad esibirsi sui palcoscenici di tutta Italia. Quest’oggi, domenica 14 agosto, sarà la volta dell’Holiday Village di Latina, mentre per la serata di domani è previsto un concerto in corrispondenza di Piazza delle Rimembranze (Ragusa).

Arisa, che non vede l’ora di tornare ad esibirsi, si ritaglia quotidianamente del tempo per allietare i followers con i suoi scatti mozzafiato. Proprio l’ultima compilation, a questo proposito, pare aver letteralmente stregato i suoi numerosissimi ammiratori.

Arisa, il successo ottenuto al “Festival di Sanremo 2009” e la vittoria nel 2014

Nel corso del Festival di Sanremo 2009 la cantante Arisa esordiva tra le “Nuove Proposte”, arrivando persino a trionfare nella sua categoria grazie al singolo “Sincerità“.

Tornata svariate volte sul palco che consacrò la sua carriera, l’artista riuscì a distinguersi tra i Big nel corso dell’edizione 2014 del Festival, durante la quale ottenne il primo premio attraverso il brano “Controvento“.

Negli anni, moltissimi sono stati i riconoscimenti ottenuti da Arisa, che è diventata in men che non si dica una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano.

Di recente, tra l’altro, i fan hanno scoperto un lato della loro beniamina che non conoscevano minimamente. La Pippa, sempre più sensuale, si è recentemente mostrata a tutti in una veste pazzesca.

Arisa, le FOTO hanno mandato al manicomio i fan: la visuale è qualcosa di imperdibile

La compilation postata da Arisa solamente qualche minuto fa su Instagram ha letteralmente ammutolito i suoi seguaci. L’artista, in attesa di esibirsi presso il palcoscenico dell’Holiday Village di Latina, ha dato sfoggio di tutta la propria sensualità.

In leggings e t-shirt, la cantante ha esibito un corpo scolpito ed un fascino che i fan, prima d’ora, non avevano mai conosciuto.

Gli apprezzamenti nei confronti della vincitrice di “Ballando”, come di consueto, non si sono fatti attendere a lungo: “grazie di tutto Rosalba“, “sei troppo bella“, “straordinaria“.