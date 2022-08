Pago pietrifica i fan: “una paura fottuta, ci ha salvati LEI”. La FOTO con il figlio mette i brividi

L’ultimo post pubblicato da Pago ha paralizzato il suo pubblico social: al cantante e al figlio sarebbe accaduto qualcosa di assurdo

Nella vita di Pago, ormai, esiste solamente un unico amore: il figlio che il cantante nato a Quartu ha avuto dall’ex moglie Miriana Trevisan. Nicola, nato nel 2009, è il coronamento dei dieci anni d’amore che la coppia ha vissuto assieme tra il 2003 e il 2013.

L’artista, stando alle pubblicazioni che condivide con cadenza regolare sui social, trascorre molto tempo insieme al figlio, che si divide piacevolmente tra la mamma e il papà.

Nelle ultime ore, Pago e Nicola si sarebbero trovati ad affrontare una situazione davvero complicata. Il cantante, che ne ha svelato i dettagli attraverso l’ultimo post di Instagram, si è lasciato andare a dichiarazioni a dir poco sconcertanti. Cosa è successo all’accoppiata formata da papà e figlio?

Pago e Nicola, una “paura fottuta” li ha travolti: gli aggiornamenti lasciano senza fiato

Tre giorni fa, tra le regioni Sardegna e Lombardia, si è abbattuto un fortissimo temporale tropicale. Pago e il figlio Nicola, travolti da questa ondata di maltempo scatenatasi conseguentemente al caldo afoso di quest’estate, non hanno mancato di raccontare la loro esperienza ai fan.

Attraverso un’immagine pubblicata tramite il suo account Instagram, il cantante ha raccontato quanto segue: “ormai accade una volta al mese, se non alla settimana, tra la Sardegna e la Lombardia dove io abito“.

Fondamentale, in questo tipo di situazione, sarebbe stata la presenza di qualcuno di davvero speciale, che fa parte della famiglia del cantante ormai da anni. Ad avvertirlo del temporale in arrivo, come spiegato da Pago, ci ha pensato proprio lei!

Pago e Nicola “salvati” da LEI: i dettagli forniti dal cantante mettono i brividi

Ad avvertire Pago e Nicola dell’imminente arrivo del temporale ci ha pensato la dolcissima cagnolina Luna, che vive con la mamma del cantante ormai da parecchio tempo.

L’animale, che avrebbe una “paura fottuta” dei tuoni, avrebbe lanciato al cantante dei segnali che lo hanno preventivamente avvertito dell’arrivo della tempesta.

“Mia mamma la fa entrare e poi chiude le finestre per il temporale. Meno male che ci avvisa, bisogna dire”

ha spiegato Pago, che nella foto si mostra accanto alla cagnolina e al figlio Nicola. I fan, colpiti dal racconto dell’artista, non hanno mancato di sposarne in pieno ogni parola: “è proprio vero, gli animali percepiscono tutto“, “sono un dono dal cielo“.