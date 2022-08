Rocio e Raoul Bova, spunta la FOTO che infiamma l’estate: “non erano da soli”. Spagna in lacrime

La Spagna è in lacrime, la foto non lascia più dubbi, ecco chi c’è tra Rocio e Raoul Bova, lo scatto infiamma l’estate 2022.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales quest’anno hanno organizzato delle vacanze particolari, hanno deciso di aggregarsi ad un’altra coppia molto amata in Italia e da poco sposata. La parola d’ordine per quest’estate 2022 è divertimento e relax, dalle immagini postate su Instagram, il programma è stato preso alla lettera. Mare, sole, relax, amore, amicizia, cene in compagnia, è davvero tutto perfetto.

Un’estate davvero fantastica, che divertimento!

Raoul e Rocío hanno deciso unirsi per le vacanze con i neo sposini Alberto Matano e Riccardo Mannino, una delle coppie più amate sui social, dopo una tappa in Calabria ed in Sicilia, Matano e Mannino hanno raggiunto gli amici in Spagna.

Per sugellare il momento particolare, Rocio ha postato su Instagram uno scatto che li ritrae sorridenti e felici. I fan sono letteralmente impazziti per questa immagine, “Sí maravillosa España 🇪🇸🇮🇹 Súper emparejado – la Spagna è meravigliosa anche questo gruppo di amici“, “Semplicemente adorabili” risponde qualche altro. La foto infiamma il web per l’accoppiata vincente che rende questo giorno davvero speciale.

Oggi è un giorno speciale, Spagna in lacrime per Rocio

Oggi è il compleanno di Raoul Bova, in un commovente ma allo stesso tempo divertente post, Rocio fa gli auguri al suo amore: “Auguri a te compagno meraviglioso di vita! Feliz cumpleaños…!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

L’attrice e l’attore sono in uno splendido resort e si godono la giornata in piscina, lei sulle spalle di lui indossa un costume rosso, caliente come il sangue spagnolo, ed un paio d’occhiali, lui allegramente la porta a spasso.

Siete il ritratto della felicità, è bellissimo vedervi così

I fan della coppia sono commossi da tanto amore che ogni giorno si alimenta e diventa sempre più forte. Rocio e Raoul Bova sono la coppia perfetta, nonostante le piccole e normali difficoltà riescono ad affrontare ogni ostacolo con il sorriso sulle labbra e la fiducia che nutrono l’uno nell’altra.