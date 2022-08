“Ho detto sì”, Alena Seredova si sposa. La reazione di Ilaria D’Amico è inaspettata

Alena Seredova ha detto “sì” al suo compagno Alessandro Nasi. La vicenda è stata commentata anche da Ilaria D’Amico, la nuova compagna di Gigi Buffon. Ecco cosa è stato recentemente dichiarato dalla giornalista

Alena Seredova finalmente è pronta per pronunciare il fatidico “sì”. Legata all’imprenditore piemontese Alessandro Nasi dal 2015, alla modella originaria di Praga è stata fatta la proposta in un modo davvero romantico.

La proposta a Mykonos con tutta la famiglia presente

La coppia era in vacanza a Mykonos, in Grecia, con tutta la loro famiglia, la loro figlia di appena due anni Vivienne e i due bambine della showgirl, avuti durante la sua precedente storia con Gigi Buffon, David Lee e Louis Thomas.

Proprio grazie alla bellissima atmosfera creata dal panorama mozzafiato dell’isola e la tenera riunione in famiglia, il compagno della Seredova le ha fatto la proposta e lei con una foto su Instagram ha divulgato al mondo il suo consenso con euforia.

“Ho detto sì“. Ecco la risposta dell’ex modella e il commento di Ilaria D’Amico.

“Ho detto sì“

ha fatto sapere tramite una storia sulla piattaforma social; parallelamente o quasi, però, è arrivata anche una dichiarazione della attuale compagna del portiere del Parma, anche loro in procinto di prendere una decisione per capire se compiere o meno il grande passo.

Ilaria D’Amico in merito alle presunte nozze ha affermato durante una intervista “Lui mi chiama sempre moglie, anche io adesso lo chiamo così. Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario. Se succederà sarà per regalarci una festa romantica. Ci deve essere un meccanismo seguito dai giornali di gossip: per un periodo uscivano solo foto in cui ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata“.

Non resta che capire quando avverranno queste tanto attese nozze tra Alena Seredova e il suo amato Alessandro Nasi. I due hanno già dovuto posticipare la data del battesimo della loro piccola Vivienne, a causa delle molteplici restrizioni pandemiche, tanto che in molti stanno ipotizzando addirittura una doppia cerimonia.