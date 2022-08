“E’ strano vederti cosi seria”, Alessia Lanza dopo la “dolce vita” mostra un fisico da impazzire – VIDEO

Alessia Lanza sta spopolando su Tik Tok, dopo averla vista nel videoclip la “dolce vita” eccola che si mostra in questo modo sui social.

Nata nel 2000, la giovanissima Alessia ha conquistato in pochissimo tempo, il popolo del web. Sui social è diventata una vera star ed i suoi follower ammontano a 932mila su Instagram ed oltre 3 milioni su Tik Tok, un vero trionfo per questa ragazza di soli 22 anni. Alessia è una ragazza solare, spigliata, semplice e sorridente, sicuramente queste sono le sue carte vincenti, per questo motivo è diventata una delle influencer più seguite in Italia.

Gli esordi e poi il successo, Alessia ha sbaragliato la concorrenza

Alessia ha esordito sui social nel 2016, infatti è in quest’anno che ha condiviso pubblicamente il suo primo Tik Tok. La giovane vive con altri 7 tiktoker che fanno parte della casa di Defhouse, tutti insieme condividono la stessa passione per il web e per i contenuti sempre divertenti ed innovativi.

Dopo aver terminato gli studi nel 2018, Alessia si è iscritta alla facoltà di Scienze Politiche. Purtroppo sulla tiktoker non si hanno molte notizie personali, specie sulla sua famiglia dove vige il riserbo più assoluto. Quello che sappiamo, grazie ai contenuti che pubblica, è che con lei ogni tanto c’è il fratello Daniele, presente in alcuni video diventati virali. Prima di diventare famosa aveva un fidanzato di nome Kris, poi scomparso. Successivamente si vociferava di una relazione tra Alessia e Marco Bonetti, infatti sullo sfondo dello smartphone del ragazzo c’era una foto della ragazza.

In costume è una dea, Alessia ha stregato tutti

Oltre ad essere divertente, simpatica e brava, Alessia è anche molto bella. La sua pelle abbronzata, i capelli a caschetto biondi e le sopracciglia color cioccolato, la rendono davvero irresistibile.

Il rapporto che ha con i suoi fan è unico, con loro ha instaurato una vera amicizia virtuale che si alimenta ogni giorno di più.

“E’ strano vederti cosi seria”

Scrive un fan alla tiktoker visto il video un po’ troppo serio, ma non c’è nulla da preoccuparsi, Alessia si godeva il tramonto in spiaggia ed editava un nuovo video diventato virale poco dopo.