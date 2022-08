Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato di recente la loro separazione: a distanza di settimane, Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati di recente, dopo vent’anni di amore. Per molti è stato un vero e proprio trauma, considerando che la conduttrice e l’ex calciatore erano praticamente la royal couple italiana. Il motivo della loro rottura è stato ancora più traumatico: Totti, infatti, si è invaghito di un’altra donna.

In questi mesi non si è parlato d’altro. Infatti, già poco dopo l’inizio dell’anno, era uscita fuori questa notizia che Ilary aveva dato per falsa. A comunicarla erano state delle testate giornalistiche piuttosto importanti, per questo questa faccenda è rimasta impressa a tutti nonostante le smentite da entrambi.

Ilary Blasi e Francesco Totti, tra di loro è finita per sempre

Poi, all’inizio di questa estate, è arrivata la conferma che nessuno avrebbe mai voluto leggere: i due hanno annunciato la separazione, dicendo di aver provato a tenere in piedi il loro matrimonio, ma di aver capito ad un certo punto che prendere due strade separate fosse praticamente inevitabile.

Maria De Filippi: la conduttrice parla di Totti e Ilary

Maria De Filippi, famosa conduttrice della televisione italiana, ha rilasciato una intervista al settimanale Oggi. Qui ha deciso di dire la sua riguardo a quello che è accaduto tra Totti e Ilary.

“Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!”

Infatti i figli sono sicuramente quelli che più pagheranno le conseguenze di quanto sta succedendo, soprattutto quando ricomincerà la scuola. Infatti, la cosa positiva di tutta questa faccenda, è che fino a settembre la notizia sarà un po’ più in secondo piano rispetto a qualche mese fa.