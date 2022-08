“Siete bellissimi insieme”, Anna Tatangelo con l’amore della sua vita, stupendi – FOTO

Anna Tatangelo sta vivendo un’estate magica tra le braccia del suo più grande amore, insieme sono bellissimi ed i fan notano un piccolo particolare.

La cantante di Sora è sempre molto amata dal pubblico, negli anni ha conquistato milioni di cuori ed ancora oggi continua a farlo. Su Instagram vanta un seguito di 1.9 milioni di follower che la supportano e la sostengono ogni giorno, Anna pubblica contenuti più disparati e non smette di sorridere grazie a lui.

La relazione con Livio Cori, come procede?

L’anno scorso, di questi tempi, la Tatangelo viveva una bellissima storia d’amore con l’attore e collega Livio Cori, dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio, la nuova fiamma era una ventata d’aria fresca.

Da foto ormai già note, vi era stato un incontro anche in famiglia per ufficializzare la relazione e tutto sembrava andare per il meglio. Negli ultimi tempi, la Tatangelo non ha pubblicato foto con Livio ed in molti si chiedono, ma sono ancora fidanzati? Sembrerebbe di si anche se c’è stato un ridimensionamento, almeno sui social, dei momenti intimi tra i due. Ricordiamo anche che l’anno scorso, Andrea, figlio di Anna e Gigi, andava d’amore e d’accordo con Livio, si era creata una giusta armonia familiare che dava un po’ di serenità e stabilità alla vita di Anna.

Anna Tatangelo e quell’amore che non muore mai

La cantante sta vivendo un’estate fantastica con l’amore più grande della sua vita, il figlio Andrea, i fan hanno notato che grazie al ragazzo, Anna non smette di sorridere ed insieme si godono momenti davvero unici.

Mamma e figlio stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna, abbracciati e sorridenti si rilassano prima di ricominciare con la solita routine quotidiana di settembre, tra scuola, lavoro ed impegni vari

Siete bellissimi, il ritratto della felicità

I fan di Anna sono sempre pronti a supportare la cantante come meglio possono anche se in modo virtuale, anche in questo momento così intimo, condiviso con il web, tutti scrivono dolci parole per i due innamorati che si portano a casa una valanga di cuoricini in questa estate fantastica.