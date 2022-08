Chiara Ferragni confessa: “Vado a letto alle tre, sto con lui..”. FEDEZ non c’entra – VIDEO

Chiara Ferragni si lascia andare ad una confessione che il pubblico dei social non si sarebbe mai aspettato da lei: questa volta Fedez non c’entra nulla

Ormai da qualche anno, i “Ferragnez” sono indiscutibilmente la coppia più seguita ed acclamata dell’intero panorama dei social. Marito e moglie a partire dal 1° settembre 2018, la modella e il rapper si dedicano con impegno e dedizione alla crescita dei due figli.

Il primogenito Leone nacque nel marzo 2018 a Los Angeles, mentre la secondogenita Vittoria è nata nel marzo 2021 a Milano, dove i coniugi sembrano essersi stabiliti in via definitiva.

La coppia, che ha attraversato parecchie difficoltà insieme, si mostra ogni giorno più unita ed affiatata. Fedez, che solamente alcuni mesi fa si ritrovava a combattere un’inattesa e terribile battaglia contro un tumore al pancreas, non ce l’avrebbe mai fatta senza il sostegno della moglie.

Fedez e la lotta contro il tumore: il sostegno fondamentale della moglie Chiara Ferragni

Il cantante di origine milanese lo ha ribadito più volte: senza il supporto della moglie Chiara Ferragni, affrontare la battaglia contro il tumore al pancreas sarebbe stato di gran lunga più doloroso e difficoltoso per il rapper.

Fedez e l’influencer più seguita d’Italia, sposati da quattro anni e fidanzati da oltre sei, formano un’unione inossidabile e autentica. Niente e nessuno sembra in grado di scalfire questo meraviglioso rapporto di coppia, che fa quotidianamente sognare milioni di ammiratori.

Ciò nonostante, uno dei recenti video TikTok della Ferragni parrebbe aver messo in discussione l’idilliaco legame con Fedez. Stando a quanto è emerso, la modella rimarrebbe sveglia fino a tarda notte in compagnia di qualcuno di inaspettato: il rapper, questa volta, non c’entrerebbe proprio nulla.

Chiara Ferragni “a letto alle tre”: ecco come passa il tempo l’influencer famosissima – VIDEO

Chi o che cosa tiene sveglia Chiara Ferragni fino a tarda notte? La risposta, diversamente da quel che ci si aspetta, non ha nulla a che vedere con Fedez, marito dell’imprenditrice e papà dei suoi due figli.

Come rivelato da Chiara stessa attraverso un video TikTok, a tenerla occupata sarebbero proprio le piattaforme social da cui l’influencer, raramente, riesce a separarsi:

“Io che vado a letto alle tre di notte dopo aver passato ore in loop su TikTok”.

Il marito, pertanto, può dormire sonni tranquilli. A distrarre la Ferragni, infatti, sarebbero proprio i canali social di cui la modella non riesce a far a meno.