“Ferragosto…devo zoomare ad ogni costo” Shaila Gatta e il costume borderline che supera la fantasia – FOTO

Shaila Gatta infiamma il Ferragosto dei suoi seguaci con un tris di scatti che definire illegale è riduttivo: non l’avete mai vista così sensuale!

L’ex velina mora di “Striscia la Notizia”, nel periodo trascorso tra stacchetti ed esibizioni da infarto sul palcoscenico del tg satirico, ha sicuramente trovato il modo per farsi notare.

Shaila Gatta, nata nel 1996 ad Aversa, negli anni è riuscita ad accumulare un bagaglio di esperienze che le hanno permesso, nel 2021, di essere scelta come coreografa all’interno del programma comico “Zelig”.

La campana, che ha esordito in tv come concorrente di “Amici”, ormai sarebbe più che pronta per effettuare il cosiddetto “salto di qualità”. Le doti e la preparazione, di sicuro, non sembrano mancare all’incantevole ex velina.

Shaila Gatta, i profili social sono un concentrato di sensualità: bellissima ed esplosiva

All’età di solamente 26 anni, Shaila Gatta può vantare di una carriera davvero ammirevole per quel che concerne il panorama televisivo. L’ex velina, oltre ad aver fatto parte del corpo di ballo di svariate trasmissioni, ha persino ottenuto il ruolo di coreografa all’interno di “Zelig” (2021).

Attualmente, lo strumento più efficace attraverso cui la nativa di Aversa riesce a comunicare con i fan è proprio quello delle piattaforme social, dove in moltissimi seguono le sue pubblicazioni.

Tramite Instagram, social network in cui Shaila annovera oltre 800mila seguaci, è recentemente apparso un tris di scatti spettacolare. La Gatta, che indossa un costume sgambato a dir poco sensazionale, ha superato qualunque tipo di fantasia.

Shaila Gatta infiamma il Ferragosto dei fan: il costume sgambato rasenta l’illegalità – FOTO

Il fascino esplosivo di Shaila Gatta continua a mietere vittime tra i suoi seguaci di Instagram. Solamente qualche ora fa, la ballerina ha deciso di rendere incandescente il Ferragosto dei followers con un tris di foto da rimanere senza fiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

La coreografa ha indossato un costume sgambato color arancione in grado di valorizzare alle perfezione il fisico scolpito e i muscoli tonici.

Ripresa da tre angolature differenti, l’ex velina non ha mancato di attirare su di sé gli sguardi di tutti. Alcuni utenti, in fatto di complimenti, non si sono minimamente trattenuti: “A Ferragosto… devo zoomare ad ogni costo“, “che caldo che ho“, “perfezione assoluta“.