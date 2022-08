La conduttrice per salutare il Ferragosto ha pubblicato un video inedito dai Faraglioni di Capri, il fondoschiena è il vero protagonista.

Per le vacanze ed il ponte di Ferragosto Caterina Balivo ha scelto di andare in Costiera Amalfitana, più precisamente in gita ai Faraglioni di Capri, meta super gettonata dai residenti ed i turisti di tutto il mondo per il suo sfondo instagrammabile tra i più belli di sempre.

Qui la conduttrice in barca con il marito Guido Maria Brera ha realizzato uno dei video più femminili pubblicati sul web nelle ultime ore. Siamo certi che lo riguarderete più di una volta, crea dipendenza! Vi sveliamo subito il perché di tanta concitazione che ha fatto mettere “like” a oltre 21mila follower.

Caterina Balivo ingrassata? “Da mo”. Ma il lato B fa impazzire tutti

C’è anche chi tra i follower della conduttrice si è azzardato a commentare “Sei ingrassata” nel vedere le sue forme più rotonde esibite senza vergogna e pudore nel video in marca realizzato sulle note del tanto gettonato brano ‘Che finimondo’ di Myss Keta.

Lei si è limitata a rispondere con un sagace “Da mo😂”. Non ha infatti mai fatto mistero che nell’ultimo anno abbia modificato la sua forma fisica ma che allo stesso si senta bellissima e felice di come è diventata.

Caterina Balivo esplosiva, i fan sono senza parole

Nel video in questione la vediamo mentre si sdraia nel flyer della barca con vista Faraglioni, bikini nero non eccessivamente sgambato che sembra cucito sulle sue forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Il gesto che fa nel sedersi di lato è davvero sensuale ma anche quello normale che potrebbe compiere qualsiasi altra donna, tanto che in pochi minuti le sono giunti centinai di messaggi che cercano di comunicare la profonda stima che hanno nei suoi confronti.

“Cateeee ❤️ma quale ingrassata…vedi di mangiare che stai sciupatella!”, “Che gno**a 🔥 per nulla volgare o fuori posto…essere sensuale non è da tutte👏”, “Ringraziamo Brera per la gentile concessione😍”.

Il lato B in questo caso è il vero protagonista del video, un primo piano da vedere e rivedere vista la bellezza scenica esibita da Caterina con cotanta disinvoltura estrema.