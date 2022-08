Romina Carrisi, la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, è finita al centro delle polemiche: scopriamo insieme cosa è successo

Romina Carrisi è la figlia di Al Bano Carrisi e di Romina Power. I suoi genitori sono stati una coppia amatissima, così amata che quando tanti anni fa hanno annunciato la fine del loro matrimonio, è stato un vero e proprio trauma per i telespettatori che avevano avuto modo di seguire il loro amore.

Romina è stata una dei quattro figli che hanno avuto Carrisi e la Power, prima che decidessero di intraprendere due strade separate. Se Romina non ha fatto mai parlare di sé, Al Bano invece si è rifatto una vita insieme a Loredana Lecciso.

Romina Carrisi al centro delle polemiche

Sono trascorsi molti anni da quando Al Bano e Romina si sono lasciati, e oramai i loro figli sono diventati grandi. Romina Junior – chiamata così per distinguerla dalla mamma -, è senza ombra di dubbio una delle figlie più famose della coppia.

Romina, a differenza dei suoi fratelli, ha fatto numerose esperienze televisive e ha avuto modo di presentare alcune sue mostre fotografiche. Tra l’altro l’abbiamo vista come ospite fissa all’ultima edizione di Oggi è un altro Giorno.

Romina nelle ultime ore è finita al centro dell’attenzione per un filtro su Instagram. Infatti la figlia di Al Bano e Romina ha messo una storia su Instagram in cui appare incredibilmente “rifatta”, per questo motivo è scoppiata una polemica, ma basta fare un po’ più attenzione per accorgersi che si tratta soltanto di un filtro.

Infatti la bellissima Romina è così come l’ha fatta sua madre: in questi anni non è mai ricorsa all’uso della chirurgia estetica come alcuni hanno scelto di pensare.