Ida Platano innamorata grida a tutti la travolgente felicità: “grazie amore mio” – FOTO

Ida Platano innamorata: la dama di “Uomini e Donne” non ha resistito e ha gridato al mondo intero la propria travolgente felicità

Nessuna dama, in tanti anni di messa in onda di “Uomini e Donne”, si è guadagnata il medesimo successo riscosso dalla splendida Ida Platano.

Grazie alla tormentata relazione con Riccardo Guarnieri, che per parecchio tempo non ha mancato di tener banco all’interno dello studio del dating show, la bresciana ha fatto comprendere a tutti di che pasta è fatta.

Solare, sincera e costantemente in preda all’entusiasmo, proprio di recente la 40enne avrebbe attraversato un momento non semplice da un punto di vista fisico. Nei giorni scorsi, a questo proposito, la dama si era aperta con gli utenti in merito al problema che l’aveva afflitta.

Problemi di salute per Ida Platano: la dama si sfoga sui social

Nei giorni scorsi, mediante una serie di Instagram stories, l’ex di Riccardo Guarnieri aveva confidato ai fan di non essere stata affatto bene.

A causa di un mal di testa prolungato e arduo da combattere, la Platano si era vista costretta a ricorrere alle cure ospedaliere. Fortunatamente, le sue forti emicranie si sono rivelate non particolarmente gravi ed hanno finito per risolversi nel giro di qualche giorno.

Ad allietare la dama e a tenerle compagnia, tra l’altro, ci avrebbe pensato qualcuno di davvero speciale. La bresciana, attraverso le Instagram stories, ha mostrato ai suoi sostenitori il regalo ricevuto dalla persona che più ama, che le avrebbe davvero riempito il cuore: la dedica strappalacrime lascia sbalorditi.

Ida Platano “innamorata” di Gemma Galgani: il messaggio commovente rivolto all’amica del cuore

Avendo saputo che la Platano aveva passato dei giorni tutt’altro che semplici, Gemma Galgani ha deciso di farle recapitare un regalo davvero gradito, che Ida non ha mancato di apprezzare.

Pur di far capire alla torinese quanto la sua presenza sia indispensabile e fondamentale, la bresciana ha deciso di postare un commovente messaggio sui social per ringraziarla:

“Il vero amico è come un altro te stesso. Grazie amore mio, bellissimo questo regalo”.

Quanto ricevuto da Ida è una t-shirt bianca personalizzata in cui compaiono le sagome raffiguranti la Platano stessa e l’amica del cuore Gemma. Nonostante la distanza, il bene tra le due appare essere un sentimento tutt’altro che semplice da mettere in discussione.