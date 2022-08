Incidente nel trevigiano, chi sono i 4 ragazzi scomparsi nella “curva della morte”

Un incidente che ha lasciato l’Italia senza parole, quattro ragazzi sono scomparsi nella curva della morte. Scopriamo insieme chi erano Daniele De Re, Xhuliano Kellici, Daniele Ortolan e Marco Da Re.

Sono morti durante la notte, intorno alle 02.10, mentre rincasavano dopo aver fatto serata. Daniele De Re, Xhuliano Kellici, Daniele Ortolan e Marco Da Re, erano quattro ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 19 anni, un destino crudele li ha strappati all’affetto delle famiglie troppo presto.

Una curva, l’auto sbanda e finisce fuori strada: così sono morti quattro giovani

Lo schianto è avvenuto a Godegna Sant’Urbano (Treviso), nello stesso posto, nella stessa curva della morte, 3 anni fa sono morte altre persone in un incidente quasi simile. Era marzo del 2019, su via Cordignano, viaggiavano tre ragazzi, l’auto è finita fuori strada, solo un ragazzo si è salvato, gli altri due di 18 e 19 anni, sono morti, uno di loro dopo diversi giorni di agonia.



Luca Zaia, governatore del Veneto, ha commentato l’accaduto: “La notizia ci lascia tutti sgomenti e ci colpisce al cuore come comunità. Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari di questi ragazzi, ai loro cari, agli amici e a tutti coloro che a questi giovani hanno voluto bene”, scrive in un post sulla sua pagina Facebook.

La vicenda ha lasciato amici, conoscenti e parenti sotto shock. Era una normale serata di agosto che si è trasformata in un vero incubo.

Chi erano Daniele De Re, Xhuliano Kellici, Daniele Ortolan e Marco Da Re

In queste ore la Polstrada di Treviso sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, sembra che l’auto sulla quale viaggiavano i ragazzi, abbia sbandato in curva, il conducente ha perso il veicolo della stessa che si è poi schiantata contro un platano. L’impatto è stato violentissimo, il boato udito dai cittadini ha fatto si che questi potessero allertare i soccorsi.

Daniele De Re, viveva a Cordignano (Treviso), Xhuliano Kellici, viveva a Cordignano (Treviso) ed era originario dell’Albania, Daniele Ortolan viveva a Orsago (Treviso), mentre Marco Da Re viveva a Caneva (Pordenone), lui era il più grande dei tre in quanto prossimo a compiere 19 anni.

Giovani vite spezzate da una curva maledetta soprannominata “della morte”

I ragazzi avevano tante passioni, il calcio, lo sport, la musica, uscire in compagnia, ma soprattutto erano fratelli più che amici, trascorrevano moltissimo tempo insieme e per uno strano scherzo del destino sono andati incontro alla morte insieme.