“Mi stai avvelenando!”, Antonino Cannavacciuolo si sente male in cucina. Le condizioni

Lo chef pluristellato è stato protagonista di una situazione spiacevole che l’ha coinvolto in prima persona. Ecco di cosa si tratta.

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più amati in Italia. Diventato celebre grazie alla sua partecipazione in diversi cooking show come “Masterchef Italia”, ” ‘O mare mio”, “Antonino Chef Academy” e “Cucine da incubo”.

Nato a Vico Equense, nel 1999 acquisisce la gestione della storica dimora in stile moresco Villa Crespi, sul Lago D’Orta, insieme a sua moglie e ne diventa lo chef patron.

Il suo approdo in tv risale al 2013 quando conduce la prima stagione di ”Cucine da incubo”.

Cucine da incubo

“Cucine da incubo” si basa sul format britannico “Ramsay’s Kitchen Nightmares“ condotto da Gordon Ramsey, andato in onda dal 2004 al 2009 e poi ripreso per una sola stagione nel 2014.

In Italia, invece, ”Cucine da incubo” è alla sua ottava stagione, trasmesso dal 2013 al 2019, ha subito una pausa a causa della pandemia per poi riprendere regolarmente a partire dal 2022.

Il programma prevede l’aiuto dello chef Antonino Cannavacciuolo ad alcuni ristoranti che sono in malora. Il cuioco partenopeo entra in contatto con i proprietari del locale (quasi sempre si tratta di gestioni famigliari), e cerca di trovare l’origine del problema.

Dopo i vari consigli che dispensa Cannavacciuolo, il ristorante in questione subisce un vero e proprio restyling, dalla location al menù. Cannavacciuolo segue la riapertura controllando che tutto vada nel migliore dei modi e poi lascia che i ristoratori proseguano il loro cammino da soli.

Lo chef pluristellato si sente male in cucina

I ristoratori che chiedono aiuto a Cannavacciuolo, molto spesso si trovano in situazioni disastrose. E’ il caso della puntata che vi stiamo proponendo con un video che ha fatto il giro del web.

Cannavacciuolosi sente letteralmente male di fronte ad una scena in cucina per lui raccapricciante. Si tratta di crostacei mal conservati che sprigionano un cattivo odore. Il cuoco va per buttarli ma ha un vero e proprio conato di vomito. Risentito si rivolge al proprietario e cuoco del locale evidenziando:

“Roberto, in questo momento tu sta avvelenando la gente!”

Anche per un cuoco con due stelle Michelin, recuperare una situazione simile non è stato semplice, ma in questo caso ce l’ha fatta. Che i ristoratori della puntata in questione siano stati in grado di fare tesoro dei consigli di Cannavacciuolo?