Meghan abbandona Harry, da tempo c’erano sospetti. La coppia è scoppiata, la reazione della Regina Elisabetta II

Uno scoop che fa cadere ogni certezza, Meghan abbandona il principe Harry; ecco la reazione della Regina Elisabetta.

Il 19 maggio del 2018, Meghan ed Harry si sono promessi amore eterno nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel Regno Unito, così come da protocollo reale. Questo matrimonio ha da sempre insospettito la Regina Elisabetta II poiché l’unione è avvenuta tra suo nipote, membro della famiglia reale, ed un ex attrice statunitense divorziata. Ad ogni modo, dopo le nozze, la sovrana ha conferito al nipote il titolo di Duca di Sussex, Conte di Dumbarton e Barone Kilkeel e di conseguenza, Meghan è diventata Duchessa.

Come sono i rapporti con la sovrana

Il rapporto tra la Regina ed il nipote si è raffreddato quando Harry, spinto e supportato da Meghan, ha deciso di rinunciare ai privilegi reali così da potersi trasferire in America con la moglie ed avviare una loro attività lavorativa, tra campagne pubblicitarie e tanto altro ancora.

La stessa Duchessa è stata protagonista anche del libro scritto da Tom Bower “Revenge” e per chi è arrivato al quarto capito ha capito che la coppia scoppierà a breve e questa è una certezza non un’ipotesi.

Ecco cosa succede tra Meghan ed Harry

Lo scrittore ha incentrato il suo racconto sulla vita privata di Meghan, citando relazioni, incontri di lavori e di piacere. Da quello che emerge da questa analisi è che la Duchessa si muove secondo uno schema con gli uomini che adesca, ed anche in questo caso, con Harry finirà allo stesso modo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑯𝒂𝒓𝒓𝒚 & 𝑴𝒆𝒈𝒉𝒂𝒏 (@meghandharry)

In pubblico il Duca e la Duchessa si comportano come se stessero vivendo una favola ma in privato le cose non starebbero andando per il verso giusto, anzi, Meghan tratta il marito così come tratta il padre che ormai è scomparso dalla sua vita. Lo scrittore ha indagato a fondo sulla vita della donna ed è per questi motivi, che ora non vi sveliamo per evitare spoiler, che il matrimonio con Harry finirà.

Cosa dice la Regina in merito?

Al momento la sovrana non ha proferito considerazione ma conoscendo la sua idea di Meghan l’epilogo tragico della profezia scritta nel libro, le farà sicuramente piacere.