Totti-Ilary, in mezzo c’è solo LUI: svelati gli altarini, ecco perché è finita oltre Noemi

Tra Totti e Ilary è finita non solo per via di Noemi ma anche perché tra loro c’è un altro uomo: l’indiscrezione lascia con il fiato sospeso.

Tra le passeggiate serali di Ilary Blasi in antichi borghi e i giri a bordo di una più che accessoriata Walkswagen di Francesco Totti, nelle ultime ore ha iniziato a diramarsi un’ulteriore indiscrezione che potrebbe finalmente lasciar emergere la verità.

Totti-Ilary, perché è finita: oltre Noemi

La rivelazione si basa sul vero motivo che avrebbe causato la fine della loro storia d’amore quasi ventennale. La love story tra Ilary e Totti sarebbe, infatti, ormai giunta a conclusione. Nonostante le molteplici speranze e il grande dispiacere nutriti dal loro affezionato entourage.

Al prolungato silenzio dell’ex capitano giallorosso e alle pubblicazioni di nostalgica serenità – seppur di natura intermittente, dalle spiagge di Sabaudia – della conduttrice dell’ultima edizione de “L’Isola Dei Famosi”, si è aggiunta un’ultima ora. Stavolta riguardante uno spasimante, non ancora menzionato, proprio della bionda showgirl.

Non vi sarebbe stata soltanto la presenza della nuova fiamma, Noemi Bocchi, a generare l’irreversibile crisi che ha portato alla loro separazione. Ma – come ha dettagliatamente sottolineato il “Corriere Della Sera” – anche lo zampino di un insospettabile “terzo incomodo”.

Totti-Ilary, in mezzo c’è solo LUI

Secondo la suddetta testata, servitasi in questo frangente di un accurato excursus basato sugli ultimi due anni di relazione della “Royal Couple”, una delle principali motivazioni che avrebbe contribuito al definitivo allontanamento dei due sarebbe un flirt di Ilary con il noto personal trainer Cristiano Iovino.

Mentre ci si prepara ad assistere alla confessione di Ilary a “Verissimo” – programmata per il mese di settembre, nonché al temine degli accordi sulla separazione legale tra i due – l’ex capitano dell’A.S. Roma avrebbe notato, probabilmente nei primi mesi del 2021, alcuni insoliti scambi – in una chat di messaggistica – tra Ilary e il personal trainer.

È FINITA PERCHÉ…

Il personal trainer trentacinquenne è di origini romane. Oltre a essere molto noto nella Capitale, per via delle sue attività lavorative, vanta una grande popolarità su Instagram.

Amante dei viaggi, con un fisico impeccabile e caratterizzato da un’infinità di tatuaggi lungo il corpo, pare – ad ogni modo – che Iovino non abbia mai contribuito – e specialmente in questi due mesi “di fuoco” – a rilasciare indizi che avrebbero potuto confermare le attuali indiscrezioni.