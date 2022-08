Uomini e Donne, il VIDEO che ha straziato i fan: “manchi da morire”. Se n’è andato all’improvviso

Uomini e Donne, spunta il video che ha causato la commozione di migliaia di fan: se n’è andato all’improvviso, è impossibile rassegnarsi

“Uomini e Donne”, da oltre venticinque anni, è diventata una vera e propria famiglia per tutti coloro che fanno parte del cast, membri dello staff compresi. È accaduto spesso che Maria De Filippi, dopo aver incontrato persone particolarmente meritevoli, abbia proposto loro di entrare a far parte della sua redazione.

È questo il caso di Laura Frenna, la bellissima “non-scelta” di Andrea Damante, che attualmente sembra essere una figura indispensabile tra i collaboratori della conduttrice. Da annoverare anche l’ex corteggiatore Fabio Ferrara, scelto da Ludovica Valli, anch’egli finito tra i membri dello staff della regina di Canale Cinque.

“Uomini e Donne”, spunta il VIDEO risalente ad alcuni anni fa: la reazione furiosa di Tina Cipollari

Molto spesso, nel corso delle registrazioni delle puntate, i collaboratori che operano dietro le quinte di “Uomini e Donne” non mancano di far irruzione davanti alle telecamere.

Ciò accade quando in studio si verifica un problema tecnico, ma anche quando le dinamiche a cui i protagonisti della trasmissione danno vita finiscono per “sfuggire di mano” alla De Filippi.

Qualche anno fa, durante l’edizione in cui i tronisti erano Jonás Berami, Teresa Cilia e Andrea Cerioli, l’opinionista Tina Cipollari non mancò di rendersi protagonista di un siparietto che, in altre circostanze, sarebbe potuto finire in maniera decisamente peggiore.

La Cipollari, stuzzicata da una corteggiatrice che stava abbandonando lo studio, si precipitò a rincorrerla con fare minaccioso. Solo l’intervento di un dipendente di Maria De Filippi, in quell’occasione, evitò il peggio nello studio del dating show.

Piero Sonaglia “blocca” Tina Cipollari: il VIDEO straziante che ha fatto piangere milioni di fan

In quella puntata particolarmente movimentata era stato proprio Piero Sonaglia – collaboratore di vecchia data di Maria De Filippi – ad impedire a Tina Cipollari di dar sfogo alla sua furia.

I fan di TikTok, che hanno ripescato questo vecchio video grazie all’account di Luigi Bortone, non hanno mancato di commuoversi profondamente di fronte all’assistente di studio: “manchi da morire“.

Piero, infatti, è scomparso lo scorso 1° aprile a seguito di un malore, lasciando i suoi colleghi nella disperazione più profonda.

Tutti coloro che hanno conosciuto Sonaglia non si sono ancora rassegnati alla sua morte. Maria De Filippi, oltre ad aver perso un fidato collaboratore, ha perso anche uno dei suoi più grandi amici.